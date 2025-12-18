La base de données brandie par les pirates est bien authentique, mais nous sommes en mesure d'affirmer qu'elle n'est pas inédite. Contacté par Clubic, le hacker éthique Clément Domingo, aka SaxX, nous le confirme ce midi. « C'est 100% fake, il n'y a aucune nouvelle donnée ». Les informations exhibées par les hackers sont en effet bien les mêmes que celles de la fuite dont a été victime Bouygues Telecom au cœur de l'été, qui concernait 6,4 millions d'abonnés. Vous noterez d'ailleurs, et c'était un bel indice, que le nombre d'abonnés touchés entre la cyberattaque de cet été, et la plus récente, qui n'a donc jamais eu lieu, est quasiment le même.