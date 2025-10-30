Hanandano

Les arnaqueurs peuvent désormais voler vos informations en utilisant une nouvelle technologie : l’e-mil (qui vise toujours juste). @AlexLex14 (erreur de ping oops)

Ici, nous n’avons pas un e-mil incohérent ou truffé de fautes

Faites très attention si vous recevez cette personne et qu’elle prétend venir de chez Free



Surtout si il ne fait pas de faute.