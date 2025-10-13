Les escrocs ne chôment pas sur la toile. Au point que Bouygues Telecom s'est senti obligé de lancer une grande alerte à ses clients.
Il est devenu aujourd'hui assez habituel que des pirates, après avoir réussi à hacker les informations clients d'une grande entreprise, lancent derrière des campagnes d'arnaque. On l'a vu récemment avec une campagne de phishing faisant usage de mails très personnalisés, et destinés à des clients Free. Et du côté de Bouygues, on craint aussi les dégâts que pourraient faire les escrocs du web.
Bouygues Telecom envoie un mail à ses abonnés pour les prévenir de possibles arnaques par SMS frauduleux
Si vous êtes abonné de Bouygues Telecom, vous avez sûrement déjà reçu un email, envoyé aux clients de l'opérateur, qui veut mettre en garde contre les SMS frauduleux.
« En ce moment, des SMS frauduleux circulent, prétendument envoyés par votre banque et vous alertant d'une opération suspecte sur votre compte. Méfiez-vous ! » s'émeut ainsi le géant français des télécoms.
Il explique derrière qu'il s'agit d'une opération de « smishing », soit une escroquerie utilisant un SMS frauduleux se faisant passer pour un tiers institutionnel (comme ici votre banque) afin d'obtenir des informations personnelles.
Une inquiétude qui fait suite au piratage ayant touché 6,4 millions de comptes clients
Une alerte dont le timing interroge. On se souvient en effet qu'au mois d'août dernier, Bouygues Telecom annonçait avoir été la cible d'une attaque pirate. Celle-ci a permis de récolter au total les données de 6,4 millions de clients, dont l'ensemble des informations d'état civil, les adresses mail et physique, le numéro de téléphone et surtout, élément le plus inquiétant, l'IBAN.
Résultat, certaines personnes peuvent être particulièrement vulnérables dans ce contexte à ces attaques de smishing. Bouygues Telecom conseille ainsi de ne jamais cliquer sur des clients reçus par SMS. Évitez aussi, évidemment, de communiquer vos identifiants d'authentification ou bien vos cordonnées bancaires, et vérifiez les informations qui vous seraient transmises sur l'application ou le site officiel de l'entité en question.