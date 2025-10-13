Si vous êtes abonné de Bouygues Telecom, vous avez sûrement déjà reçu un email, envoyé aux clients de l'opérateur, qui veut mettre en garde contre les SMS frauduleux.

« En ce moment, des SMS frauduleux circulent, prétendument envoyés par votre banque et vous alertant d'une opération suspecte sur votre compte. Méfiez-vous ! » s'émeut ainsi le géant français des télécoms.

Il explique derrière qu'il s'agit d'une opération de « smishing », soit une escroquerie utilisant un SMS frauduleux se faisant passer pour un tiers institutionnel (comme ici votre banque) afin d'obtenir des informations personnelles.