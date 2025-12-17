Baptiste Robert, chercheur français en cybersécurité et pointure de l'OSINT, a publié plusieurs posts sur LinkedIn pour nous éclairer sur le comportement des hackers. « Si tu veux narguer les autorités, tu ne fais pas une capture de la page d'accueil. Tu fais une capture quand tu es authentifié », écrit-il. Autrement dit, n'importe qui peut photographier un écran de connexion. « Vous n'avez que ça à montrer ? », lance-t-il, en jugeant cette tentative de négociation « particulièrement mal faite ». Mais il reconnaît un point crucial : le portail CHEOPS n'étant pas accessible depuis l'extérieur, les pirates ont bel et bien eu accès au réseau interne du ministère.