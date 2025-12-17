Alors que le feuilleton de la cyberattaque ayant frappé le ministère de l'Intérieur bat son plein, voilà que des abonnés SFR nous apprennent, ce mercredi 17 décembre, que leur opérateur a subi un nouveau piratage. Les clients ont reçu un e-mail leur indiquant « qu'un accès non autorisé a récemment affecté un outil informatique de SFR ». L'an dernier, la filiale du groupe Altice avait déjà été victime d'une cyberattaque ayant abouti au vol de données personnelles et des IBAN bancaires.