Le profil du suspect interpellé ce mercredi ne surprendra personne dans les milieux spécialisés. Né en 2003, ce jeune homme avait déjà été condamné en 2025 pour des faits de même nature. Une récidive qui suggère d'emblée un parcours bien ancré dans la cybercriminalité. Son arrestation à Limoges, révélée par Le Figaro, intervient dans le cadre de l'enquête menée par la section cybercriminalité du parquet de Paris. Le hacker a été placé en garde à vue.