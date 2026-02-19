C'est l'un des fichiers les plus sensibles de l'administration française, et il a en partie été compromis. Le FICOBA, registre national des comptes bancaires géré par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), a été illégalement consulté à la fin du mois de janvier (les données de 1,2 million de titulaires de comptes ont pu être consultées), à partir du vol des identifiants d'un fonctionnaire, comme l'a révélé le ministère de l'Économie mercredi 18 février. Pour Benoit Grünemwald, expert chez ESET France, ce nouveau scandale pour l'État montre que les vraies failles ne sont pas toujours là où on les attend.