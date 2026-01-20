Notons que les services de l'URSSAF fonctionnent normalement. Les employeurs peuvent continuer à déclarer leurs nouvelles embauches sans problème, une démarche obligatoire qui active les droits sociaux des salariés. L'organisme réagit en renforçant sa sécurité et dit déployer la double authentification pour se connecter. Encore une fois, il est assez surréaliste qu'une telle institution, comme cela fut le cas au ministère de l'Intérieur ou sur la plateforme d'échange de l'État, HubEE, n'ait pas encore imposé le renforcement de l'authentification. Il est temps de s'y mettre, pour tout le monde !