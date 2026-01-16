La direction interministérielle du numérique (DINUM) a annoncé ce vendredi 16 janvier avoir détecté une intrusion sur HubEE, sa plateforme d'échange de documents administratifs. La cyberattaque a été repérée le 9 janvier, mais les hackers avaient déjà eu le temps d'aspirer des dizaines de milliers de dossiers. L'incident, nouvelle brèche de sécurité majeure dans l'administration française, a permis aux hackers d'infiltrer des milliers de dossiers d'usagers.