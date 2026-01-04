2026 démarre sur les chapeaux de roue pour la cybercriminalité française. Ce dimanche 4 janvier, un hacker a déposé sur BreachForums une archive contenant les données personnelles de dizaines de milliers de patients. Deux établissements sont visés. Il s'agit de l'Hôpital privé Miotte à Belfort et d'un cabinet d'ophtalmologie de Sallanches. Baptiste Robert, figure de la cybersécurité française, a aussitôt vérifié la marchandise. Et le verdict n'est pas rassurant.