Si vous cherchez une bonne excuse pour vous offrir les services de ce VPN réputé, cette offre exclusive en est une. Grâce à cette dernière, vous pouvez économiser sur non pas une, mais deux années consécutives.
Autant dire que le rapport qualité/prix de votre suite Proton VPN Plus est décuplé. Ainsi, pour les 24 prochains mois, cette offre exclusive vous permet d’obtenir -70 % de réduction par rapport au prix de la souscription au mois.
Concrètement, au lieu de 9,99 €/mois, vous obtenez deux ans d’abonnement à seulement 2,99 €/mois.
Les économies sont donc (vraiment) au rendez-vous, avec l’opportunité de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément.
Au-delà de ces 2 années, votre fidélité est récompensée, avec un renouvellement possible contre 6,99 €/mois au lieu de 9,99€/mois.
Le service client de Proton AG reste réactif pour vous accompagner par chat et par mail, 24/7. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé accompagnent votre achat.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- 16 800 serveurs répartis dans 127 pays
- NetShield inclus
- Débits moyens de 10Gb/s
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Trouvez aisément la connexion VPN qui répond précisément à votre besoin
Si Proton VPN est, en mars 2026, l’un des meilleurs VPN du marché selon le comparatif indépendant de Clubic dédié aux réseaux virtuels privés, c’est notamment parce que son infrastructure est désormais très étoffée.
Il faut dire qu’avec plus de 16 800 serveurs répartis dans 127 pays, vous avez l’embarras du choix. Et la bonne nouvelle pour votre confidentialité en ligne, c'est que la quantité rime avec qualité du côté de votre suite Proton VPN Plus.
Masquer votre adresse IP et obtenir une géolocalisation de substitution est particulièrement simple grâce au design moderne et l’organisation intuitive de l’application Proton VPN.
Plus encore, avec des débits moyens de 10Gb/s sur son parc de serveurs, Proton VPN répond aux besoins les plus exigeants. Que vous soyez gamer, adepte du streaming, ou que vous ayez besoin de transférer des pièces jointes volumineuses, vous êtes à la bonne adresse.
Profitez, en plus, de la fonctionnalité VPN Accelerator pour une vitesse encore plus optimisée lors de votre utilisation de votre suite Proton VPN Plus.
Grâce à la mise en place de son propre protocole, Stealth, Proton VPN met tous les ingrédients à sa disposition pour vous offrir un haut niveau de cybersécurité, couplé à une rapidité certaine.
De la cyberconfidentialité pour 10 de vos appareils connectés
La qualité de votre suite Proton VPN Plus tient à l’efficience des services qui vous sont fournis, et la cyberconfidentialité n’est pas en reste.
En effet, votre suite Proton VPN Plus vous permet d’obtenir un accès aux serveurs Secure Core. Détenus par Proton AG et hébergés dans des bunkers entre l’Islande, la Suède et la Suisse, ils sont plus que recommandables pour être incognito en ligne.
Plus encore, avec l’application de sa ferme politique de non-journalisation reposant sur le droit suisse, Proton VPN respecte votre vie privée sans collecter de données relatives à votre activité lorsque vous êtes connecté à l’un de ses serveurs.
Enfin, votre suite Proton VPN Plus inclut la fonctionnalité NetShield. Cette dernière joue véritablement un rôle de bouclier face aux menaces en ligne avec pour objectif de vous accompagner efficacement au quotidien. Cela, depuis votre réseau domestique, comme sur un réseau public par exemple.
Alors, n’hésitez pas à adopter le bon réflexe de vous connecter systématiquement à l’un des serveurs de votre suite Proton VPN Plus avant chaque navigation en ligne.
Nous vous rappelons que 10 appareils peuvent être simultanément connectés avec votre abonnement à votre suite Proton VPN Plus.
Cela, des appareils connectés les plus courants, comme votre ordinateur (ChromeOS, Linux, macOS, Windows), votre smartphone (Android, iOS), comme votre console de jeu, Smart TV, routeur ou encore tablette.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN fait partie des services qui ont le plus monté en puissance ces dernières années. Longtemps perçu comme un outil de niche pour les profils les plus exposés, il s’appuie aujourd’hui sur une politique no-log confirmée par audit, une infrastructure Secure Core travaillée et des applications open source bien finies. Grâce à ses récentes optimisations réseau et à son VPN Accelerator, ce service offre désormais des performances comparables à celles des meilleurs VPN du marché, tout en gardant un niveau de confidentialité très au-dessus de la moyenne.
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables