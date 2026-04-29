Il y a les promos VPN habituelles, et puis il y a celles qui changent vraiment la perception du produit. Avec CyberGhost à 1,75 € par mois sur 2 ans, plus 2 mois offerts, on ne parle plus simplement d’un bon tarif : on parle d’un prix de rupture sur un service que nous considérons toujours comme une valeur sûre du marché.

Chez Clubic, notre test complet de CyberGhost continue de le placer tout en haut du comparatif grâce à sa prise en main immédiate, son très large réseau de serveurs, son bon niveau de transparence et une offre tarifaire souvent agressive. À 54,60 € pour 26 mois, cette nouvelle baisse en fait l’une des propositions les plus convaincantes de 2026 pour celles et ceux qui veulent un VPN premium sans payer un tarif premium.