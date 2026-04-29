CyberGhost VPN tombe à 1,75 € par mois pendant 2 ans avec 2 mois offerts, soit 54,60 € pour 26 mois de protection. Pour un service que nous classons comme étant le meilleur VPN du marché chez Clubic, c’est un prix totalement inédit qui rebat sérieusement les cartes sur le segment premium.
Il y a les promos VPN habituelles, et puis il y a celles qui changent vraiment la perception du produit. Avec CyberGhost à 1,75 € par mois sur 2 ans, plus 2 mois offerts, on ne parle plus simplement d’un bon tarif : on parle d’un prix de rupture sur un service que nous considérons toujours comme une valeur sûre du marché.
Chez Clubic, notre test complet de CyberGhost continue de le placer tout en haut du comparatif grâce à sa prise en main immédiate, son très large réseau de serveurs, son bon niveau de transparence et une offre tarifaire souvent agressive. À 54,60 € pour 26 mois, cette nouvelle baisse en fait l’une des propositions les plus convaincantes de 2026 pour celles et ceux qui veulent un VPN premium sans payer un tarif premium.
CyberGhost VPN
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Forfait mensuel trop cher
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Forfait mensuel trop cher
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Un prix historiquement bas sur un excellent service : l’offre 2 ans + 2 mois offerts ramène CyberGhost à 1,75 €/mois, soit 54,60 € pour 26 mois, un niveau rarement vu pour ce fournisseur.
- Le meilleur VPN du marché selon Clubic : nous saluons toujours sa prise en main immédiate, son réseau très large, sa politique de transparence mieux documentée et son bon équilibre entre simplicité, sécurité et performance.
- Une offre complète pour un usage quotidien : jusqu’à 7 appareils protégés, plus de 9 800 serveurs, assistance 24/7, kill switch, WireGuard, OpenVPN et protection contre les fuites DNS et IPv6 sont inclus.
Un prix inédit sur un VPN que nous recommandons déjà
Ce qui rend cette offre particulièrement forte, ce n’est pas seulement le montant affiché. C’est le fait qu’elle s’applique à un VPN déjà bien installé dans le haut du panier. CyberGhost ne joue pas dans la catégorie des services low cost obscurs : il dispose d’une vraie maturité produit, d’un réseau massif de serveurs et d’une réputation solide auprès des utilisateurs qui cherchent un bon compromis entre simplicité et couverture fonctionnelle.
L’abonnement couvre jusqu’à 7 appareils en simultané, ce qui permet de protéger sans effort un ordinateur portable, un smartphone, une tablette, voire une TV connectée ou un second appareil familial. À l’échelle du foyer, le prix devient presque dérisoire, surtout pour une durée de plus de deux ans.
Le meilleur VPN du marché… au tarif d’un service d’entrée de gamme
Le vrai changement ici, c’est le rapport entre la qualité du service et son prix. En temps normal, CyberGhost se place déjà comme un VPN agressif sur le tarif, mais son offre habituelle longue durée tournait plutôt autour de 2,03 € à 2,19 € par mois selon les périodes. Descendre à 1,75 €/mois constitue donc une nouvelle étape, qui le rapproche des VPN les moins chers du marché tout en conservant un niveau de service très supérieur à bien des offres anonymes.
Chez Clubic, nous l’apprécions justement pour ce mélange de confort et d’efficacité. Le service combine une prise en main très accessible, des serveurs optimisés pour différents usages, un chiffrement solide, une politique de non-journalisation documentée par audit, ainsi qu’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. En clair, CyberGhost ne devient pas intéressant parce qu’il est bradé : il devient exceptionnel parce qu’il est déjà bon, et qu’il est aujourd’hui bradé.
✅ Les points forts
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
❌ Les limites
- Forfait mensuel trop cher
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Expérience moins homogène selon les plateformes
À 1,75 € par mois avec 2 ans + 2 mois offerts, CyberGhost VPN signe une offre totalement inédite sur l’un des meilleurs VPN du marché. Entre son excellente prise en main, ses fonctions complètes, son large réseau de serveurs et le regard très positif que nous portons sur lui chez Clubic, c’est l’un des meilleurs abonnements sécurité à saisir en ce printemps 2026.
Les meilleures promos services en ligne de la semaine
- Cyberghost VPN à 1,75€/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
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