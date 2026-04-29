Quitte à vous offrir un réseau virtuel privé, autant opter pour un VPN figurant parmi les meilleurs du marché. Et la bonne nouvelle, c’est que les économies sont également au rendez-vous.
Grâce à une offre exclusive disponible chez Clubic, vous pouvez bénéficier d’une offre récompensant votre fidélité à moyen terme. Vous pouvez ainsi obtenir une réduction de -70 % pour 2 années d'abonnement consécutives.
Pour un rapport qualité/prix pleinement optimisé, connectez, en plus, jusqu’à 10 appareils compatibles simultanément. À présent, partons à la découverte des principales fonctionnalités de votre suite Proton VPN Plus.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- Plus de 19 000 serveurs disponibles
- Anti-traqueur et bloqueur de malwares NetShield inclus
- 4 protocoles disponibles dont Stealth
Cyberconfidentialité, gaming, streaming… Une infrastructure complète vous attend
Plus de 19 000 serveurs sont à votre main dans Proton VPN Plus
Ce chiffre gargantuesque fait de Proton l’un des services les plus étoffés du marché en termes d’infrastructure. Et 19 000 serveurs, ce n’est pas un chiffre pensé pour impressionner.
Avec de plus en plus d’utilisateurs de VPN, ce vaste parc permet de répartir la demande en connexion. Ainsi, votre navigation est d’autant plus fluide, et cela, quel que soit votre besoin, ou presque, puisque 139 pays sont desservis par les serveurs de Proton VPN Plus.
Pour un besoin ponctuel, c’est très simple. Ouvrez votre application Proton VPN, et profitez d’une interface intuitive vous permettant, en un clic, d’établir une connexion avec le serveur le plus rapide disponible.
Que ce soit pour des activités exigeantes en termes de latence, comme le gaming ou le streaming, votre suite Proton VPN Plus répond présent, comme évoqué dans notre test indépendant de cette solution chez Clubic.
Vous pouvez bénéficier de débits moyens de 10Gb/s sur son infrastructure, ainsi que de la fonctionnalité VPN Accelerator. Pour l’activer, cela se fait également en un clic depuis votre tableau de bord.
Un véritable gain de cybersécurité au quotidien
Proton AG est l’un des rares VPN à proposer ses codes en open-source, tout comme à faire auditer annuellement son infrastructure par des cabinets indépendants pour la faire certifier « no logs ».
En d’autres termes, votre suite Proton VPN Plus repose sur le droit suisse, l'un des plus complets, en l’état, pour préserver votre vie privée.
Avec ses serveurs Secure Core, gérés par ses soins et répartis entre l’Islande, la Suède et la Suisse, Proton VPN inclut un parc encore plus sécurisé dans votre solution.
Son propre protocole, Stealth, permet d’optimiser la non-détection de votre connexion VPN vers des destinations sensibles (Iran, Ouganda, Russie…).
Enfin, avec NetShield, vous disposez d'une fonctionnalité dédiée à la lutte contre les pubs et autres traqueurs en ligne, très pratique en cette période de French Days.
Voici comment optimiser le rapport qualité/prix de votre souscription
Connectez jusqu’à 10 appareils compatibles simultanément
L’une des principales bonnes nouvelles avec votre suite Proton VPN Plus, c’est aussi que de nombreux appareils connectés peuvent fonctionner avec votre réseau virtuel privé.
Traditionnellement, vous obtenez une application pour ordinateur (sous ChromeOS, Linux, macOS, Windows), smartphone (Android, iOS), et tablette.
Plus encore, diverses Smart TV, notamment sous Android TV et Apple TV, profitent d’une app’ native, ce qui est très utile pour le streaming. Plusieurs box TV et le NVIDIA Shield complètent la liste.
Du côté du gaming, ce sont notamment les consoles Nintendo Switch, PlayStation et Xbox qui peuvent fonctionner avec votre suite Proton VPN Plus.
Enfin, un certain nombre de routeurs, détaillé dans notre avis indépendant sur Proton VPN Plus, sont compatibles avec ce réseau virtuel privé.
Une offre d’abonnement moins chère à moyen terme
Plutôt que de choisir une souscription au mois, anticipez en vous offrant un abonnement moins cher à votre suite Proton VPN Plus.
Au lieu du prix fort au mois à 9,99 €, une offre exclusive, en partenariat avec Clubic, vous permet de profiter de 2 ans d’abonnement à 2,99 €/mois.
En plus de cette réduction de - 70 % sur la souscription au mois, un renouvellement vous est proposé, sans obligation, à 6,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois.
Proton récompense donc votre fidélité et reste à votre écoute avec son service client anglophone, disponible, par chat ou mail, 24/7. Une fois votre achat conclu, vous disposez de 30 jours de garantie satisfait ou remboursé.
- storage20000 serveurs
- language145 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN reste l’un des services les plus cohérents du marché pour qui place la confidentialité au premier plan. Le fournisseur suisse combine des applications bien finies, un excellent VPN gratuit, des outils solides contre la censure et une infrastructure pensée avec un vrai souci de transparence. Les performances tiennent bien la route, surtout sur les localisations proches, et l’ensemble inspire confiance. Le service reste en revanche un peu plus cher que plusieurs concurrents grand public, avec un support encore inégal selon l’urgence des demandes.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines