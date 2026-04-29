Ce chiffre gargantuesque fait de Proton l’un des services les plus étoffés du marché en termes d’infrastructure. Et 19 000 serveurs, ce n’est pas un chiffre pensé pour impressionner.

Avec de plus en plus d’utilisateurs de VPN, ce vaste parc permet de répartir la demande en connexion. Ainsi, votre navigation est d’autant plus fluide, et cela, quel que soit votre besoin, ou presque, puisque 139 pays sont desservis par les serveurs de Proton VPN Plus.

Pour un besoin ponctuel, c’est très simple. Ouvrez votre application Proton VPN, et profitez d’une interface intuitive vous permettant, en un clic, d’établir une connexion avec le serveur le plus rapide disponible.