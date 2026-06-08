Souscrire à un VPN dans l'espoir de naviguer sans publicités soulève une vraie question d'arbitrage : l'abonnement en vaut-il le coût comparé à un simple bloqueur gratuit ? La réponse dépend largement de ce que vous cherchez réellement à protéger.
Proton Technologies AG ne s'est pas fait connaître en vendant des promesses : l'entreprise genevoise est d'abord celle de Proton Mail, référence mondiale de la messagerie chiffrée, avec une philosophie de confidentialité qui irrigue chacun de ses produits. Son VPN s'inscrit dans la même logique, avec une politique de non-conservation des données et une juridiction helvétique qui place le service en dehors des obligations de renseignement américaines et européennes. Proton VPN Plus est accessible à 2,99 €/mois sur 24 mois dans le cadre de cette offre exclusive négociée pour les lecteurs de Clubic, soit une réduction de 70 % sur le tarif mensuel standard.
Ce bon plan intéressera avant tout ceux qui veulent un VPN de confiance sans se limiter à la simple protection des connexions : avec NetShield, le bloqueur DNS intégré aux abonnements payants, la navigation quotidienne gagne également en légèreté, en s'affranchissant d'une bonne partie des publicités et des traqueurs présents sur la majorité des sites visités.
Pourquoi choisir Proton VPN ?
- NetShield, le bloqueur DNS intégré : activé en un clic dans l'application, il filtre en temps réel publicités, traqueurs et domaines malveillants sur la plupart des sites, sans aucune extension de navigateur à installer.
- Confidentialité suisse et politique no-log : basé en Suisse, hors de toute alliance de renseignement internationale, avec une politique de zéro conservation des données de navigation auditée indépendamment chaque année.
- Couverture mondiale et compatibilité totale : plus de 140 pays couverts, compatible Windows, macOS, Linux, Android et iOS, avec une interface intégralement redesignée au printemps 2025 pour une prise en main simplifiée.
NetShield, streaming et navigation protégée : ce que Proton VPN apporte concrètement
La fonctionnalité qui donne tout son sens à cet axe éditorial, c'est NetShield : ce filtre DNS intégré aux abonnements payants intercepte les requêtes vers les domaines publicitaires et les traqueurs avant même qu'ils ne se chargent, ce qui allège sensiblement la navigation sur les sites les plus saturés de réclames. Clubic a consacré un article complet à cette fonctionnalité, soulignant que NetShield opère au niveau du réseau et non du navigateur, ce qui le rend actif sur toutes les applications de l'appareil simultanément.
Dans son test complet publié début 2026, la rédaction de Clubic a pu vérifier que Proton VPN offre des débits fluides pour le streaming, avec un accès effectif à Netflix, Disney+ et Prime Video depuis plusieurs localisations. Pour YouTube en revanche, il faut nuancer l'attente : la plateforme héberge ses publicités sur ses propres serveurs, ce qui rend le blocage par filtrage DNS peu fiable dans ce cas précis, et Proton le reconnaît explicitement en qualifiant ce résultat de non garanti. NetShield reste néanmoins un atout concret pour l'ensemble de la navigation courante, là où la plupart des VPN se contentent de masquer l'adresse IP sans agir sur les contenus indésirables.
Proton VPN face à NordVPN et Surfshark : ce qui le distingue vraiment
NordVPN et Surfshark disposent de réseaux de serveurs plus étendus et d'une réputation bien établie sur les débits, mais ni l'un ni l'autre ne bénéficie de la même crédibilité institutionnelle que Proton, dont l'engagement pour la vie privée précède de loin l'essor commercial du marché VPN grand public. Proton ne propose pas de chat en direct pour son support client et ses vitesses peuvent se montrer moins constantes que celles de ses principaux concurrents sur certains serveurs longue distance : deux points à peser selon votre usage principal.
✅ Les points forts
- NetShield intègre un bloqueur DNS efficace sur la majorité des sites
- Siège en Suisse, hors de toute obligation légale de collecte de données
- Version gratuite réelle sans limitation de durée
- Compatible Windows, macOS, Linux, Android et iOS
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
❌ Les limites
- NetShield ne bloque pas les publicités YouTube de façon fiable
- Abonnement de 24 mois requis pour accéder au tarif de 2,99 €/mois
- Absence de chat en direct pour le support client
- Vitesses parfois moins régulières que NordVPN ou Surfshark par exemple
Cette promotion exclusive à 2,99 €/mois est valable pour une durée limitée : vérifiez sa disponibilité et activez votre garantie 30 jours sans risque.
Proton VPN représente un choix cohérent pour quiconque place la confidentialité au centre de ses usages numériques. À 2,99 €/mois sur 24 mois, la combinaison NetShield, juridiction suisse, politique no-log auditée et compatibilité multiplateforme constitue une base solide : la crédibilité du service ne repose pas sur des arguments marketing, mais sur une architecture éprouvée et des contrôles tiers répétés depuis plusieurs années.
Ce bon plan s'adresse avant tout à ceux qui veulent plus qu'un simple masque d'adresse IP : navigation allégée des traqueurs, protection sur les réseaux Wi-Fi publics, accès aux contenus géobloqués. Si votre priorité absolue est de supprimer les publicités sur YouTube, il faudra compléter NetShield avec un bloqueur de navigateur dédié, car le filtrage DNS seul n'y suffit pas. Pour tout le reste, à ce tarif et avec cette garantie, l'offre mérite sérieusement d'être considérée.
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