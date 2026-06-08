Proton Technologies AG ne s'est pas fait connaître en vendant des promesses : l'entreprise genevoise est d'abord celle de Proton Mail, référence mondiale de la messagerie chiffrée, avec une philosophie de confidentialité qui irrigue chacun de ses produits. Son VPN s'inscrit dans la même logique, avec une politique de non-conservation des données et une juridiction helvétique qui place le service en dehors des obligations de renseignement américaines et européennes. Proton VPN Plus est accessible à 2,99 €/mois sur 24 mois dans le cadre de cette offre exclusive négociée pour les lecteurs de Clubic, soit une réduction de 70 % sur le tarif mensuel standard.

Ce bon plan intéressera avant tout ceux qui veulent un VPN de confiance sans se limiter à la simple protection des connexions : avec NetShield, le bloqueur DNS intégré aux abonnements payants, la navigation quotidienne gagne également en légèreté, en s'affranchissant d'une bonne partie des publicités et des traqueurs présents sur la majorité des sites visités.