CyberGhost propose en ce moment son VPN à 1,59 €/mois sur un abonnement de 26 mois, contre un tarif mensuel standard d'environ 12 €. Sur la durée totale, l'économie dépasse 270 €. Si vous attendiez une occasion pour franchir le pas, celle-ci est difficile à ignorer.
On remet souvent à plus tard l'achat d'un VPN. Pas par manque de conviction sur l'utilité du service, mais parce que les tarifs des offres sérieuses restent souvent un frein.
CyberGhost casse ces freins avec son offre à -87% sur son abonnement de 26 mois, un prix encore jamais pratiqué par la marque.
Ce qui change, c'est donc simplement le prix d'entrée. À moins de 2 € par mois, la question n'est plus vraiment de savoir si un VPN est utile, mais plutôt de savoir si cette offre reviendra de sitôt. Spoiler : probablement pas avant plusieurs mois.
L'offre en un coup d'œil
|📌 Critère
|Détail
|💰 Prix
|1,59 €/mois
|📅 Durée
|26 mois
|🏷️ Réduction
|-87% (vs 11,99 €/mois)
|💳 Total facturé
|~41 € une seule fois
|📱 Appareils
|7 simultanément
|🔒 Garantie
|45 jours satisfait ou remboursé
|🔄 Renouvellement
|~3,44 €/mois après 26 mois
Pourquoi choisir cette offre CyberGhost ?
CyberGhost est aujourd'hui à la première place du comparatif des meilleurs VPN, avec une note de 9,8/10 suite à son test indépendant. À ce tarif, le service coûte moins cher qu'un café par mois, tout en embarquant des fonctionnalités taillées pour un usage quotidien :
- Un réseau de plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays
- Des serveurs spécialisés streaming pour débloquer les services à l'étranger
- Le protocole WireGuard, qui place CyberGhost dans le haut du panier en matière de vitesse
- Une politique no-log auditée par un cabinet indépendant
- 7 connexions simultanées pour couvrir toute la famille avec un seul abonnement
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
La garantie 45 jours, pour tester sereinement
CyberGhost propose 45 jours de garantie satisfait ou remboursé, soit la durée la plus longue sur le marché VPN. Vous pouvez tester le service pendant plus d'un mois et demi, sans risque financier. Si le service ne répond pas à vos attentes, le remboursement s'effectue sans conditions.
À qui s'adresse cette offre ?
Cette promotion s'adresse directement à plusieurs profils :
- Les voyageurs qui se connectent régulièrement sur des Wi-Fi publics, en hôtel ou en aéroport
- Les amateurs de streaming qui souhaitent accéder aux catalogues étrangers
- Les familles qui veulent protéger plusieurs appareils avec un seul abonnement
- Ceux qui repoussent l'achat d'un VPN faute d'une offre vraiment convaincante
Tout savoir sur le renouvellement
Après les 26 mois, l'abonnement se reconduit automatiquement, aux alentours de 3,44 €/mois sur un plan 2 ans. Le tarif grimpe davantage en cas de passage en mensuel. Il est conseillé de noter la date d'échéance à l'avance pour décider sereinement de renouveler ou de résilier. Cette transparence fait partie de ce qui distingue une offre honnête d'une mauvaise surprise.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher