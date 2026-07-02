On remet souvent à plus tard l'achat d'un VPN. Pas par manque de conviction sur l'utilité du service, mais parce que les tarifs des offres sérieuses restent souvent un frein.

CyberGhost casse ces freins avec son offre à -87% sur son abonnement de 26 mois, un prix encore jamais pratiqué par la marque.

Ce qui change, c'est donc simplement le prix d'entrée. À moins de 2 € par mois, la question n'est plus vraiment de savoir si un VPN est utile, mais plutôt de savoir si cette offre reviendra de sitôt. Spoiler : probablement pas avant plusieurs mois.