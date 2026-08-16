Pour passer un cap en termes de cyberconfidentialité, mieux vaut miser sur un réseau virtuel privé de premier plan. En plus, grâce à l'offre exclusive Clubic, vous profitez d'une belle réduction à long terme sur Proton VPN.
Grâce à cette offre exclusive, c'est une réduction de -70 % qui s'applique automatiquement à votre abonnement de 2 ans, disponible dès 2,99 € par mois.
Découvrez pourquoi votre suite Proton VPN Plus fait la différence, en termes de cybersécurité, par rapport à un réseau virtuel privé gratuit.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- Plus de 20 000 serveurs dans 140 pays
- Jusqu’à 10 appareils simultanément connectés
- Politique de non-journalisation reposant sur le droit suisse
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Ne vous limitez pas à un VPN gratuit
Votre cyberconfidentialité mérite des certitudes
Le marché voit fleurir, année après année, de nombreux VPN gratuits, notamment pour smartphone. Vouloir améliorer votre confidentialité en ligne part d’une bonne intention. Néanmoins, peu de VPN gratuits sont vraiment fiables.
Mis à part les solutions développées par des éditeurs réputés, dont Proton, la première limite d’un VPN gratuit est qu'il n'est pas payant.
Dans tous les cas, une structure doit trouver des sources de financement pour son VPN. Ne serait-ce que pour entretenir son infrastructure.
Or, pour se financer, de nombreux VPN gratuits n'hésitent pas à revendre vos données en sous-main. Un comble, quand on cherche justement à renforcer sa confidentialité.
Proton VPN Plus est une solution offrant plusieurs garanties sur le respect de votre vie privée. Ce réseau virtuel privé est l’un des rares à être open-source, et audité à plusieurs reprises par des cabinets extérieurs.
Une politique ferme de non-journalisation est appliquée à votre égard. Proton VPN Plus s’appuie sur le droit suisse, l'un des plus respectueux au monde concernant la vie privée. Il ne collecte aucune donnée relative à votre activité lorsque vous utilisez ses services.
Avec votre abonnement à Proton VPN Plus, vous accédez aux serveurs Secure Core. Administrés par Proton, ils sont répartis dans trois pays réputés sûrs en cybersécurité : l'Islande, la Suède et la Suisse.
Optimisez votre confidentialité en ligne comme votre vitesse
Vous disposez de l'une des plus vastes infrastructures du marché. Cela vous aide à répondre à votre besoin, tout en réduisant le risque d’encombrement sur les serveurs.
Proton VPN Plus est une suite recommandable pour les adeptes du gaming, comme du streaming. Vous pouvez compter sur des débits moyens de 10 Gb/s sur leur infrastructure.
Cela est suffisant, conjointement à une connexion internet adéquate, pour réduire votre latence en gaming, comme viser un contenu en HD en streaming.
Avec sa technologie VPN Accelerator, Proton VPN vous permet d'accroître vos débits jusqu’à 400 % supplémentaires. Cela est encore plus pratique pour s’adapter à vos activités les plus exigeantes.
Plus qu’un VPN gratuit, votre suite vous donne de solides garanties en termes de cyberconfidentialité, d’infrastructure disponible, comme de vitesse.
Je profite de l'offre exclusive Clubic dès à présent
Pour économiser 168 € sur votre abonnement à Proton VPN Plus, il vous suffit de miser sur le long terme.
Vous choisissez un abonnement de deux ans via Clubic, et la réduction s'applique automatiquement. Votre facture mensuelle passe ainsi de 9,99 € à 2,99 € par mois.
Vous pouvez optimiser votre rapport qualité/prix en connectant jusqu’à 10 appareils compatibles simultanément avec votre abonnement.
Proton inclut un renouvellement automatique, que vous pouvez moduler selon votre souhait. Il vous permet, une fois votre souscription de deux ans achevée, de conserver Proton VPN Plus à 6,99 € par mois.
Le chat prioritaire de Proton est inclus dans votre suite, 24/7. Vous pouvez lui écrire en français, ce dernier vous répondra en anglais. Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours accompagne votre achat.
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN allie confidentialité, applications soignées, un excellent VPN gratuit et des outils anti-censure reposant sur une infrastructure transparente.
Ses performances sont bonnes, surtout en proximité géographique, mais ses tarifs sont plus élevés que plusieurs concurrents.
Le support client de Proton VPN montre une qualité variable selon les retours utilisateurs.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines