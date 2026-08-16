Le marché voit fleurir, année après année, de nombreux VPN gratuits, notamment pour smartphone. Vouloir améliorer votre confidentialité en ligne part d’une bonne intention. Néanmoins, peu de VPN gratuits sont vraiment fiables.

Mis à part les solutions développées par des éditeurs réputés, dont Proton, la première limite d’un VPN gratuit est qu'il n'est pas payant.

Dans tous les cas, une structure doit trouver des sources de financement pour son VPN. Ne serait-ce que pour entretenir son infrastructure.

Or, pour se financer, de nombreux VPN gratuits n'hésitent pas à revendre vos données en sous-main. Un comble, quand on cherche justement à renforcer sa confidentialité.