Entre un VPN au tarif cassé et un service premium presque deux fois plus cher, difficile de savoir où placer son argent. CyberGhost et ExpressVPN incarnent justement ce dilemme, avec deux philosophies et deux budgets bien différents à départager.
CyberGhost VPN et ExpressVPN comptent parmi les valeurs sûres du marché, mais ils ne visent pas exactement le même public. Le premier mise sur un tarif très accessible et un réseau de serveurs particulièrement dense, tandis que le second cultive une image premium appuyée par des débits parmi les plus élevés du secteur. En ce moment, l'abonnement CyberGhost sur 2 ans passe à 2,19 € par mois, une offre qui pousse logiquement à se demander si payer presque deux fois plus cher pour la formule Avancée d'ExpressVPN a vraiment du sens.
Ce choix n'a rien d'anodin sur la durée : entre les deux offres, l'écart de facturation dépasse les 50 euros sur les deux premières années d'abonnement.
CyberGhost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans et 2 mois offerts !
ExpressVPN Avancé à 3,99 €/mois pendant 2 ans et 4 mois offerts !
Pourquoi comparer CyberGhost et ExpressVPN ?
- Un écart de prix marqué : 2,19 €/mois pour CyberGhost contre 3,99 €/mois pour la formule Avancée d'ExpressVPN, soit près du double sur la durée.
- Deux philosophies opposées : CyberGhost mise sur le volume de serveurs et l'accessibilité, ExpressVPN sur la vitesse et des outils complémentaires comme le gestionnaire de mots de passe.
- Deux services testés par la rédaction : 9,8/10 pour CyberGhost et 9,6/10 pour ExpressVPN, deux notes très proches qui rendent l'arbitrage d'autant plus utile.
Streaming, télétravail, voyages : à quoi servent ces deux VPN au quotidien ?
Dans les usages courants, les deux services répondent globalement aux mêmes besoins : débloquer un catalogue de streaming à l'étranger, sécuriser une connexion sur un Wi-Fi public ou chiffrer sa navigation en télétravail. CyberGhost se distingue par ses serveurs optimisés selon l'usage, streaming, P2P ou navigation classique, ce qui simplifie l'accès à des plateformes comme Netflix ou Disney+ sans réglage particulier.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
ExpressVPN, de son côté, s'appuie sur son protocole Lightway et des serveurs à haut débit pour maintenir une connexion stable même sur de longues distances, un point confirmé dans le test de la rédaction Clubic qui lui attribue une note de 9,6/10. Pour un usage quotidien classique, les deux VPN tiennent largement la route : l'écart se joue surtout sur les cas d'usage les plus exigeants, comme le télétravail intensif ou le gaming en ligne.
|Critère
|CyberGhost
|ExpressVPN (Avancé)
|Prix promo
|2,19 €/mois
|3,99 €/mois
|Durée de l'offre
|2 ans + 2 mois offerts (26 mois)
|2 ans + 4 mois offerts (28 mois)
|Total facturé
|56,94 €
|111,72 €
|Appareils simultanés
|7
|12
|Nombre de serveurs
|plus de 11 000 dans une centaine de pays
|environ 3 000 dans 105 pays
|Débit mesuré (téléchargement)
|jusqu'à 500 Mb/s (test Clubic 2026)
|jusqu'à 705 Mb/s (baromètre MonPetitVPN)
|Protocole principal
|WireGuard
|Lightway (post-quantique)
|Gestionnaire de mots de passe
|non inclus
|inclus (ExpressKeys)
|Bloqueur de pubs et trackers
|non inclus
|inclus
|Données eSIM offertes
|non
|3 jours illimités
|Garantie satisfait ou remboursé
|45 jours
|30 jours
|Note test Clubic
|9,8/10
|9,6/10
CyberGhost et ExpressVPN face au reste du marché : que valent-ils vraiment ?
Face à des concurrents comme NordVPN ou Proton VPN, CyberGhost s'impose par son rapport qualité prix et son réseau de plus de 11 000 serveurs, tandis qu'ExpressVPN reste une référence pour les usages exigeants malgré un catalogue de serveurs plus restreint, autour de 3 000 dans une centaine de pays. Aucun des deux ne propose en revanche d'offre gratuite illimitée, contrairement à certains acteurs plus modestes du marché.
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
✅ Les points forts
- CyberGhost : 11 000 serveurs répartis dans une centaine de pays
- ExpressVPN : des débits parmi les plus rapides du marché, mesurés à plus de 700 Mb/s en téléchargement lors des derniers tests
- ExpressVPN : gestionnaire de mots de passe et bloqueur de trackers directement inclus dans l'abonnement
- CyberGhost : garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, parmi les plus longues du secteur
- Les deux services : chiffrement robuste, protocole moderne et politique de non-conservation des données
❌ Les limites
- ExpressVPN : un tarif quasiment deux fois plus élevé que CyberGhost sur la durée de l'abonnement
- ExpressVPN : un réseau de serveurs plus restreint, environ 3 000 contre plus de 11 000 chez CyberGhost
- CyberGhost : des débits légèrement en retrait sur certains serveurs longue distance par rapport à ExpressVPN
- Les deux services : un tarif de renouvellement automatique bien plus élevé une fois la première période écoulée, à surveiller de près
Au final, le choix dépend surtout de la priorité donnée au budget ou à la performance. CyberGhost s'adresse à ceux qui veulent un VPN complet, fiable et économique, avec suffisamment de serveurs pour couvrir l'essentiel des usages sans faire de compromis sur la sécurité. ExpressVPN Avancé s'adresse davantage à un profil prêt à payer plus cher pour un débit constant, un gestionnaire de mots de passe intégré et des outils de protection supplémentaires.
Les utilisateurs occasionnels ou attentifs à leur budget ont tout intérêt à se tourner vers CyberGhost, qui couvre l'essentiel pour moins de 60 euros sur deux ans. Ceux qui utilisent un VPN quotidiennement pour le télétravail, le streaming intensif ou qui souhaitent centraliser leurs mots de passe dans un seul outil peuvent en revanche envisager l'investissement supplémentaire que représente ExpressVPN Avancé.
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