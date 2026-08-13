CyberGhost VPN et ExpressVPN comptent parmi les valeurs sûres du marché, mais ils ne visent pas exactement le même public. Le premier mise sur un tarif très accessible et un réseau de serveurs particulièrement dense, tandis que le second cultive une image premium appuyée par des débits parmi les plus élevés du secteur. En ce moment, l'abonnement CyberGhost sur 2 ans passe à 2,19 € par mois, une offre qui pousse logiquement à se demander si payer presque deux fois plus cher pour la formule Avancée d'ExpressVPN a vraiment du sens.

Ce choix n'a rien d'anodin sur la durée : entre les deux offres, l'écart de facturation dépasse les 50 euros sur les deux premières années d'abonnement.