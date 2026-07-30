Entre les Wi-Fi publics peu sécurisés des lieux de vacances et les restrictions géographiques sur certains contenus de streaming, un VPN devient un compagnon de voyage utile. CyberGhost VPN propose justement son offre 2 ans à 2,19 € par mois avec 2 mois supplémentaires offerts, un tarif accessible pour voyager plus sereinement cet été.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN pour ses vacances ?
- Une protection renforcée sur les réseaux Wi-Fi publics souvent peu sécurisés des lieux touristiques
- Un accès facilité à ses plateformes de streaming habituelles même en changeant de pays
- Un tarif mensuel réduit à 2,19 € grâce à l'engagement 2 ans, avec 2 mois gratuits en bonus
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
Un allié numérique pour voyager plus sereinement
En vacances, la connexion à des réseaux Wi-Fi publics dans les hôtels, aéroports ou campings expose à des risques accrus d'interception de données, notamment lors de la consultation de comptes bancaires ou d'emails professionnels. Un VPN comme CyberGhost chiffre l'intégralité du trafic internet, rendant les données illisibles pour d'éventuels intermédiaires malveillants présents sur le même réseau. Ce type d'outil s'avère particulièrement pertinent lors de déplacements à l'étranger, où la vigilance sur la sécurité numérique est souvent moindre que dans un cadre domestique habituel.
Le changement de localisation virtuelle, un vrai atout pour le streaming en voyage
L'argument qui distingue vraiment ce type de service reste la possibilité de changer virtuellement de pays de connexion, ce qui permet de continuer à accéder à ses abonnements de streaming habituels (Netflix, Prime Video, etc.) même lorsque leur catalogue diffère ou devient inaccessible depuis l'étranger. Concrètement, cela évite la frustration de se retrouver privé de ses séries en cours ou de son contenu habituel une fois arrivé à destination. La contrepartie de cet engagement sur 2 ans reste un investissement initial à anticiper avant le départ, un compromis qui reste cohérent avec le tarif mensuel très réduit obtenu grâce à cette durée d'engagement.
✅ Les points forts
- Tarif mensuel très réduit à 2,19 € grâce à l'engagement 2 ans
- 2 mois supplémentaires offerts, prolongeant la durée totale de protection
- Utilité concrète en vacances pour sécuriser les Wi-Fi publics et débloquer du contenu géo-restreint
❌ Les limites
- Engagement sur 2 ans nécessitant un paiement anticipé pour bénéficier du tarif réduit
- Nombre d'appareils simultanés et détails précis de l'offre à confirmer sur la page dédiée
- Vitesse de connexion pouvant varier selon le serveur choisi, comme pour tout service VPN
À 2,19 € par mois avec 2 mois offerts, CyberGhost VPN devient un compagnon de voyage abordable pour sécuriser ses connexions et continuer à profiter de ses contenus habituels, où que l'on parte cet été. Une offre pertinente pour qui souhaite ajouter une couche de protection numérique à sa valise de vacances.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher
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