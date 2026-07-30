L'argument qui distingue vraiment ce type de service reste la possibilité de changer virtuellement de pays de connexion, ce qui permet de continuer à accéder à ses abonnements de streaming habituels (Netflix, Prime Video, etc.) même lorsque leur catalogue diffère ou devient inaccessible depuis l'étranger. Concrètement, cela évite la frustration de se retrouver privé de ses séries en cours ou de son contenu habituel une fois arrivé à destination. La contrepartie de cet engagement sur 2 ans reste un investissement initial à anticiper avant le départ, un compromis qui reste cohérent avec le tarif mensuel très réduit obtenu grâce à cette durée d'engagement.