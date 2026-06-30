À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, ExpressVPN, partenaire officiel de l'évènement, propose sa formule Avancée à 2,99 € par mois. Une offre qui dépasse le simple VPN pour englober gestionnaire de mots de passe et connectivité de voyage.
À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, ExpressVPN, partenaire officiel de la compétition, dévoile son offre Avancée à prix réduit. Pour profiter de cette formule complète, qui ajoute à la protection VPN un gestionnaire de mots de passe et une eSIM de voyage, rendez-vous directement sur la page de souscription ExpressVPN pour verrouiller le tarif promotionnel.
L'engagement porte sur 2 ans plus 4 mois offerts, avec un premier règlement de 83,72 € au lieu de 419,72 €, puis un renouvellement annuel à 109,95 €. Au delà du prix d'appel, c'est surtout la nature de l'évènement qui rend cette formule pertinente : connexions sur les Wi-Fi de stades, d'hôtels et d'aéroports, achats de billets en ligne, et besoin de rester joignable à l'étranger.
Pourquoi choisir l'ExpressVPN Avancé ?
- Un tarif resserré : 2,99 € par mois sur 28 mois, soit 83,72 € au lieu de 419,72 € la première période, puis 109,95 € par an au renouvellement.
- Une formule enrichie pour la compétition : gestionnaire de mots de passe ExpressKeys, 100 alias mail jetables et eSIM holiday.com incluant 3 Go de données utilisables pendant le séjour.
- Un bonus lié au statut de partenaire FIFA : chaque souscription donne droit à une participation au tirage au sort pour des billets de match, jusqu'aux phases finales.
Une protection pensée pour les déplacements liés à la compétition
Sur le papier, l'argument central reste la sécurité des connexions sur des réseaux partagés. Les Wi-Fi de stades, de fan zones ou d'hôtels exposent les identifiants bancaires et les comptes personnels à des risques d'interception, en particulier lors des achats de billets en ligne. ExpressVPN s'appuie sur son protocole maison Lightway, réécrit en Rust et audité par Cure53 et Praetorian début 2025, pour chiffrer le trafic sans pénaliser les débits.
Une formule premium qui ne s'adresse pas à tous les budgets
Cette offre Avancée vise les utilisateurs qui veulent centraliser plusieurs outils de sécurité en un seul abonnement plutôt que les profils cherchant uniquement le tarif le plus bas du marché. Des concurrents comme CyberGhost restent positionnés sous la barre des 2 € mensuels pour un simple tunnel VPN, sans les briques additionnelles proposées ici.
✅ Les points forts
- Débits parmi les plus élevés du marché grâce au protocole Lightway, confirmés par les tests Clubic
- Politique de non conservation des logs auditée par KPMG en juin 2025
- Jusqu'à 12 appareils protégés simultanément, utile pour un foyer ou un groupe de voyage
- Gestionnaire de mots de passe et alias mail inclus, sans abonnement séparé à payer
- Participation automatique au tirage au sort pour des billets de match
❌ Les limites
- Tarif plus élevé que les VPN d'entrée de gamme du marché une fois la promotion terminée
- Engagement de 2 ans nécessaire pour atteindre ce niveau de prix mensuel
- Renouvellement annuel à 109,95 € après la période promotionnelle, à anticiper
- Fonctions avancées (ExpressKeys, eSIM) superflues pour qui cherche uniquement un VPN basique
L'offre ExpressVPN Avancé à 2,99 €/mois est valable pour une durée limitée chez ExpressVPN
Cette offre Avancée s'adresse avant tout aux supporters qui prévoient de se déplacer pendant la compétition, ou à ceux qui veulent regrouper VPN, gestionnaire de mots de passe et connectivité de secours dans un seul abonnement. Le tarif de 2,99 € par mois reste compétitif pour ce niveau de service, surtout avec le bonus lié au tirage au sort de billets.
Les utilisateurs qui veulent simplement chiffrer leur connexion sans fonctions annexes trouveront des alternatives moins chères ailleurs sur le marché. Pour les autres, ceux qui suivront les matchs en déplacement et veulent sécuriser leurs achats comme leurs connexions, cette formule a de quoi convaincre avant le coup d'envoi.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29€ par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.