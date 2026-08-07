Entre les Wi-Fi d’hôtel, les réseaux publics dans les gares ou les aéroports et les connexions partagées en vacances, l’été multiplie les occasions de se connecter loin de son réseau domestique.
CyberGhost VPN propose actuellement son abonnement longue durée à 2,19 € par mois pendant 26 mois, une formule qui reste particulièrement compétitive pour celles et ceux qui cherchent un VPN à utiliser sur plusieurs appareils.
Compatible avec Windows, macOS, Linux, Android et iOS, CyberGhost permet de protéger jusqu’à 7 appareils simultanément. Son positionnement reste celui d’un VPN accessible au grand public, avec une interface simple et un vaste réseau de serveurs. Dans notre comparatif 2026, le service figure d’ailleurs parmi les VPN les mieux notés par la rédaction de Clubic.
Face à NordVPN, Proton VPN ou Surfshark, CyberGhost joue surtout la carte du rapport prix/prestations et de la simplicité, c'est pourquoi il a été récompensé d'un 9,8/10 lors de son test sur Clubic. NordVPN propose davantage de fonctions avancées autour de la cybersécurité, Proton VPN met fortement l’accent sur la confidentialité et l’open source, tandis que Surfshark se distingue notamment par la possibilité de connecter un nombre illimité d’appareils. CyberGhost est donc particulièrement pertinent pour ceux qui recherchent avant tout un VPN facile à utiliser et relativement peu coûteux.
CyberGhost VPN : ce qu’il faut retenir de l’offre
L’abonnement longue durée est actuellement proposé à 2,19 €/mois pendant 26 mois vous permet :
- de vous connecter à travers 11500 serveurs sur un réseau couvrant plus de 100 pays
- d’utiliser le VPN sur ordinateur, smartphone et tablette
- de connecter jusqu’à 7 appareils simultanément
- d’accéder à une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7
- de bénéficier d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours
Ce positionnement tarifaire constitue l’un de ses principaux arguments. Pour autant, le prix ne doit pas être le seul critère de choix : les concurrents peuvent être plus intéressants selon que l’on privilégie les performances, la confidentialité, les fonctions avancées ou le nombre d’appareils à protéger.
Un VPN particulièrement utile lorsque l’on voyage
L’intérêt d’un VPN devient plus évident dès que l’on quitte son réseau Wi-Fi domestique. Hôtels, aéroports, gares, campings ou restaurants proposent fréquemment des réseaux Wi-Fi publics ou partagés. Ceux-ci peuvent être pratiques, mais ils offrent moins de maîtrise sur l’infrastructure réseau utilisée.
Un VPN crée un tunnel chiffré entre l’appareil et le serveur du fournisseur. Dit plus simplement, il ajoute une couche de protection à votre connexion : les données qui circulent entre votre appareil et le serveur VPN deviennent beaucoup plus difficiles à lire pour une personne qui tenterait d’espionner le trafic sur le même réseau Wi-Fi. CyberGhost mise ici sur une prise en main très simple. Une fois l’application installée, il est possible de laisser le service sélectionner automatiquement un serveur ou de choisir soi-même le pays de connexion.
Le VPN dispose également d’un Kill Switch, qui peut couper temporairement l’accès à Internet si la connexion au serveur VPN est interrompue. Derrière ce terme technique se cache une fonction assez simple : si le VPN se déconnecte accidentellement, CyberGhost peut couper temporairement la connexion Internet afin d’éviter que les données recommencent à circuler sans protection.
C’est aussi l’un des aspects qui revient le plus souvent dans l’usage quotidien d’un VPN grand public : on veut pouvoir ouvrir l’application, appuyer sur un bouton et ne plus avoir à s’en préoccuper. À l’inverse, les utilisateurs les plus expérimentés pourront préférer des concurrents offrant davantage de réglages et de fonctions avancées.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
Une solution également pensée pour le streaming
CyberGhost propose aussi des serveurs optimisés pour certains usages, notamment le streaming et le P2P.
Le changement d’adresse IP peut par ailleurs être utile lors d’un déplacement à l’étranger, notamment pour retrouver certains services disponibles dans son pays d’origine. La disponibilité reste toutefois dépendante des conditions d’utilisation des différentes plateformes et des éventuels mécanismes de détection des VPN.
Dans un cas concret, un utilisateur parti quelques semaines à l’étranger peut ainsi utiliser le même abonnement sur son smartphone, sa tablette et son ordinateur portable. Il peut protéger sa connexion sur le Wi-Fi de l’hôtel le matin, puis sélectionner un serveur situé en France le soir lorsqu’il souhaite accéder à ses services habituels. Cette simplicité constitue probablement l’un des principaux arguments de CyberGhost en voyage.
Comme toujours, l’utilisation d’un VPN ne rend pas anonyme sur Internet. Les sites auxquels vous êtes connecté peuvent toujours vous identifier via votre compte, vos cookies ou d’autres mécanismes de suivi. Il ne faut donc pas considérer un VPN comme une protection absolue. Il ne remplace ni un antivirus, ni les mises à jour de sécurité, ni la vigilance face aux tentatives de phishing.
CyberGhost face à NordVPN, Proton VPN et Surfshark
CyberGhost n’est évidemment pas seul sur ce marché. NordVPN s’adresse notamment aux utilisateurs qui recherchent un service très complet et de bonnes performances. Proton VPN privilégie une approche fortement orientée vers la protection de la vie privée, avec un écosystème développé autour de la confidentialité. Surfshark peut de son côté être particulièrement intéressant pour les foyers équipés de nombreux appareils grâce à ses connexions simultanées illimitées.
CyberGhost se situe entre ces différents positionnements. Ses 7 connexions simultanées sont moins généreuses que chez Surfshark, et ses fonctions avancées sont moins nombreuses que chez certains concurrents. En revanche, son tarif de 2,19 €/mois et son interface accessible lui permettent de rester très compétitif pour un usage classique : navigation, Wi-Fi public, voyage et streaming.
2,19 €/mois pendant 26 mois : l’offre reste-t-elle intéressante ?
À 2,19 € par mois, CyberGhost reste positionné parmi les VPN les plus accessibles lorsqu’on s’engage sur une longue durée.
Son principal intérêt tient à l’équilibre entre le prix, le nombre d’appareils compatibles et la simplicité d’utilisation. L’abonnement permet notamment de couvrir un ordinateur personnel, plusieurs smartphones et tablettes sans multiplier les souscriptions. Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’il s’agit d’un engagement longue durée de 26 mois. Comme pour la plupart des VPN, le tarif de renouvellement peut également être différent du prix promotionnel initial : mieux vaut donc vérifier les conditions affichées lors de la souscription et désactiver le renouvellement automatique si nécessaire.
Pour quelqu’un qui n’a besoin d’un VPN que pendant deux semaines de vacances, cet engagement de plus de deux ans peut paraître disproportionné. À l’inverse, pour un utilisateur qui compte protéger régulièrement plusieurs appareils à la maison comme en déplacement, le coût mensuel devient nettement plus intéressant.
À 2,19 €/mois pendant 26 mois, CyberGhost conserve ainsi un rapport prix/prestations intéressant, notamment pour ceux qui recherchent une solution simple à utiliser pendant leurs déplacements ou sur plusieurs appareils.
✅ Les points forts
- Tarif compétitif sur longue durée : 2,19 €/mois pendant 26 mois reste bien placé face aux principaux VPN grand public.
- Jusqu’à 7 appareils protégés simultanément, pratique pour couvrir smartphone, ordinateur et tablette pendant les vacances.
- Prise en main simple, avec connexion rapide à un serveur sans réglages complexes.
- Kill Switch intégré, utile sur les réseaux Wi-Fi publics pour éviter qu’une coupure du VPN n’expose momentanément la connexion.
- Large choix de serveurs et de pays, intéressant en déplacement à l’étranger.
- Serveurs optimisés pour le streaming, ce qui peut faciliter l’accès à certains services habituels en voyage.
- Garantie de remboursement de 45 jours, assez généreuse pour tester le service.
❌ Les limites
- Engagement de 26 mois : le prix est attractif, mais il faut accepter de payer une formule longue durée.
- Tarif de renouvellement généralement plus élevé que le prix promotionnel initial : il faut vérifier les conditions avant souscription.
- Limite de 7 connexions simultanées, correcte mais moins généreuse que certains concurrents qui proposent désormais des connexions illimitées.
- Performances variables selon les serveurs et la distance, avec une possible baisse de débit ou une hausse de latence.
- Le déblocage des plateformes de streaming n’est jamais garanti à 100 %, celles-ci pouvant modifier leurs systèmes de détection.
- Un VPN ne protège pas de tout : phishing, malware, cookies ou identification via un compte restent possibles.
- Moins pertinent pour un usage ponctuel : quelqu’un qui ne cherche un VPN que pour deux semaines de vacances aura peu d’intérêt à s’engager sur plus de deux ans.
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