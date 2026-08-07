CyberGhost VPN propose actuellement son abonnement longue durée à 2,19 € par mois pendant 26 mois, une formule qui reste particulièrement compétitive pour celles et ceux qui cherchent un VPN à utiliser sur plusieurs appareils.

Compatible avec Windows, macOS, Linux, Android et iOS, CyberGhost permet de protéger jusqu’à 7 appareils simultanément. Son positionnement reste celui d’un VPN accessible au grand public, avec une interface simple et un vaste réseau de serveurs. Dans notre comparatif 2026, le service figure d’ailleurs parmi les VPN les mieux notés par la rédaction de Clubic.

Face à NordVPN, Proton VPN ou Surfshark, CyberGhost joue surtout la carte du rapport prix/prestations et de la simplicité, c'est pourquoi il a été récompensé d'un 9,8/10 lors de son test sur Clubic. NordVPN propose davantage de fonctions avancées autour de la cybersécurité, Proton VPN met fortement l’accent sur la confidentialité et l’open source, tandis que Surfshark se distingue notamment par la possibilité de connecter un nombre illimité d’appareils. CyberGhost est donc particulièrement pertinent pour ceux qui recherchent avant tout un VPN facile à utiliser et relativement peu coûteux.