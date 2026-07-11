Contrairement à beaucoup de VPN qui se contentent d'afficher "aucune donnée conservée" sans preuve tangible, Proton VPN a fait auditer sa politique de non-conservation des logs par des cabinets de sécurité externes, ce qui renforce la crédibilité de cette promesse. Le code du client Proton VPN est également open source sur plusieurs plateformes, ce qui permet à la communauté de sécurité de vérifier qu'aucune fuite de données ou de métadonnées ne se produit dans l'application elle-même. Pour un usage sur un réseau Wi-Fi public (aéroport, hôtel, café), cela signifie que le trafic est réellement chiffré de bout en bout sans que Proton ne puisse lui-même consulter l'historique de navigation.