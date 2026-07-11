Proton VPN passe à 2,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois, soit environ 70% de réduction sur l'abonnement habituel. Une offre particulièrement pertinente pour sécuriser sa navigation, ses données personnelles et son streaming sans faire exploser son budget mensuel.
Proton VPN est développé par Proton, la société suisse également connue pour sa messagerie chiffrée Proton Mail, ce qui lui donne une crédibilité particulière sur les sujets de confidentialité et de protection des données. Contrairement à de nombreux VPN grand public, Proton met en avant un modèle basé sur le chiffrement de bout en bout, l'absence de journalisation des activités, et un siège social soumis au droit suisse, réputé protecteur en matière de vie privée. Avec cette remise, l'abonnement devient accessible à un tarif proche de celui d'un simple abonnement de streaming, pour un niveau de protection nettement supérieur à un VPN gratuit.
Pourquoi choisir Proton VPN ?
- Une politique de confidentialité stricte, avec absence de journalisation des données de connexion, auditée par des cabinets indépendants.
- Un réseau de serveurs répartis dans plusieurs dizaines de pays, incluant des serveurs spécialisés pour le streaming et la navigation renforcée.
- Une entreprise suisse qui applique historiquement ses principes de confidentialité à l'ensemble de sa suite d'outils (mail, VPN, stockage).
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
Une politique "no-logs" vérifiée plutôt qu'une simple promesse marketing
Contrairement à beaucoup de VPN qui se contentent d'afficher "aucune donnée conservée" sans preuve tangible, Proton VPN a fait auditer sa politique de non-conservation des logs par des cabinets de sécurité externes, ce qui renforce la crédibilité de cette promesse. Le code du client Proton VPN est également open source sur plusieurs plateformes, ce qui permet à la communauté de sécurité de vérifier qu'aucune fuite de données ou de métadonnées ne se produit dans l'application elle-même. Pour un usage sur un réseau Wi-Fi public (aéroport, hôtel, café), cela signifie que le trafic est réellement chiffré de bout en bout sans que Proton ne puisse lui-même consulter l'historique de navigation.
Un réseau capable de débloquer le streaming sans sacrifier la vitesse
Proton VPN dispose de serveurs spécifiquement optimisés pour le streaming, ce qui permet d'accéder à des catalogues étrangers de plateformes vidéo sans les ralentissements fréquents observés sur des VPN moins bien dimensionnés. La technologie de protocole propriétaire (Stealth) permet également de contourner certains blocages de VPN mis en place par des réseaux restrictifs, ce qui est utile en voyage dans des pays où l'accès à Internet est filtré. Pour un usage quotidien mêlant télétravail, navigation sécurisée et divertissement, ce niveau de performance évite le compromis habituel entre sécurité et confort d'utilisation.
À 2,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois, Proton VPN devient l'une des offres les plus intéressantes du moment pour qui veut sécuriser sa navigation sans se contenter d'un VPN gratuit aux limites souvent frustrantes. Entre la politique de confidentialité vérifiée, le réseau optimisé pour le streaming et l'héritage suisse de Proton en matière de protection des données, cette réduction permet d'accéder à un outil sérieux pour un budget minime.
- storage20396 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN reste l’un des services les plus cohérents du marché pour qui place la confidentialité au premier plan. Le fournisseur suisse combine des applications bien finies, un excellent VPN gratuit, des outils solides contre la censure et une infrastructure pensée avec un vrai souci de transparence. Les performances tiennent bien la route, surtout sur les localisations proches, et l’ensemble inspire confiance. Le service reste en revanche un peu plus cher que plusieurs concurrents grand public, avec un support encore inégal selon l’urgence des demandes.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines
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