Chaque été, les promotions sur les VPN refont surface, et cet été ne fait pas exception. CyberGhost et Proton VPN, classés respectivement 1er et 2e dans le comparatif des meilleurs VPN de la rédaction Clubic en juin 2026, proposent simultanément leurs tarifs les plus compétitifs sur l’abonnement deux ans. D’un côté, CyberGhost à 1,59 €/mois sur 26 mois, soit 41,34 € facturés en une fois avec 45 jours pour changer d’avis. De l’autre, Proton VPN à 2,99 €/mois sur 24 mois, soit 71,76 € pour les deux premières années, puis 83,88 € par an au renouvellement.

Les deux offres sont actives pendant les soldes d’été 2026. Plutôt que de vous lister des fiches techniques, la rédaction vous propose un arbitrage clair : selon votre profil et vos priorités, lequel de ces deux VPN vaut vraiment le détour à ce prix ?