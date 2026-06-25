Les soldes d’été relancent la bataille des VPN : CyberGhost passe à 1,59 €/mois et Proton VPN à 2,99 €/mois sur leurs abonnements deux ans respectifs. Deux services sérieux, deux philosophies bien distinctes : la rédaction Clubic fait le point pour vous aider à choisir celui qui correspond vraiment à votre profil.
Chaque été, les promotions sur les VPN refont surface, et cet été ne fait pas exception. CyberGhost et Proton VPN, classés respectivement 1er et 2e dans le comparatif des meilleurs VPN de la rédaction Clubic en juin 2026, proposent simultanément leurs tarifs les plus compétitifs sur l’abonnement deux ans. D’un côté, CyberGhost à 1,59 €/mois sur 26 mois, soit 41,34 € facturés en une fois avec 45 jours pour changer d’avis. De l’autre, Proton VPN à 2,99 €/mois sur 24 mois, soit 71,76 € pour les deux premières années, puis 83,88 € par an au renouvellement.
Les deux offres sont actives pendant les soldes d’été 2026. Plutôt que de vous lister des fiches techniques, la rédaction vous propose un arbitrage clair : selon votre profil et vos priorités, lequel de ces deux VPN vaut vraiment le détour à ce prix ?
CyberGhost ou Proton VPN : les trois points clés pour choisir
- Budget et réseau : CyberGhost est 47 % moins cher par mois (1,59 € contre 2,99 €) et couvre 100 pays avec plus de 11 500 serveurs, contre un réseau Proton plus restreint mais entièrement maîtrisé par l’éditeur.
- Transparence et confiance : Proton VPN publie l’intégralité de son code en open source, est audité régulièrement (audit no-log Securitum 2025, certification ISO 27001) et bénéficie de la juridiction suisse, hors des alliances Five Eyes et Nine Eyes.
- Usage en vacances et à l’étranger : CyberGhost s’impose pour sa couverture mondiale et ses serveurs spécialisés par usage ; Proton VPN convient mieux aux profils qui privilégient la confidentialité maximale sur des réseaux publics sensibles.
CyberGhost pour la facilité, Proton VPN pour la confidentialité : deux expériences bien différentes
CyberGhost a construit sa réputation sur la simplicité d’accès. L’application, saluée pour sa clarté dans son test (noté 9,8/10), propose des serveurs filtrés par usage : streaming, téléchargement P2P, navigation sécurisée, chacun accessible sans configuration préalable sur Windows, macOS, iOS, Android et Linux. Les mesures réalisées par la rédaction en 2026 relèvent des débits atteignant 430 Mb/s en France en protocole WireGuard, soit le double des performances enregistrées deux ans plus tôt. Pour les familles qui veulent protéger plusieurs appareils sans effort, sept connexions simultanées sont incluses dans l’abonnement.
Proton VPN adopte une logique différente. Ses applications sont intégralement open source et régulièrement soumises à des audits indépendants, une pratique rare dans le secteur. La fonctionnalité Secure Core, réservée aux abonnés premium, fait transiter le trafic par plusieurs serveurs situés dans des pays à législation stricte avant de sortir sur le réseau public, offrant une couche de protection supplémentaire appréciée des voyageurs ou des personnes qui se connectent fréquemment à des bornes Wi-Fi publiques à l’étranger. Dix appareils simultanés sont couverts, contre sept chez CyberGhost, ce qui peut peser dans la balance pour les foyers bien équipés.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
Vacances, Wi-Fi d’hôtel, streaming à l’étranger : lequel choisir selon votre situation ?
Si vous partez à l’étranger cet été et cherchez avant tout à sécuriser votre connexion sur les réseaux publics des hôtels et aéroports, à accéder aux services français depuis l’étranger ou à profiter de catalogues de contenu vidéo géo-restreints, CyberGhost offre la couverture mondiale la plus large à un prix difficile à concurrencer : 1,59 €/mois sur 26 mois avec une garantie remboursement de 45 jours pour tester sans engagement.
Si, en revanche, la transparence du code, l’indépendance de l’éditeur, la juridiction suisse ou la protection sur des réseaux potentiellement hostiles sont vos critères prioritaires, l’écart de 1,40 € par mois entre les deux offres peut tout à fait se justifier en faveur de Proton VPN, dont la garantie remboursement de 30 jours permet également un test sans risque financier.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
✅ Les points forts
- CyberGhost : tarif exceptionnel à 1,59 €/mois, le plus compétitif du segment VPN premium pour un abonnement longue durée
- CyberGhost : plus de 11 500 serveurs dans 100 pays avec des profils optimisés par usage (streaming, P2P, navigation), sans configuration
- Proton VPN : applications entièrement open source, audit no-log indépendant (Securitum 2025), certification ISO 27001 et juridiction suisse hors Five Eyes
- Proton VPN : Secure Core pour un double chiffrement via des serveurs hébergés dans des infrastructures hautement sécurisées (Suisse, Islande, Suède)
- Les deux services : garantie satisfait ou remboursé (45 jours CyberGhost, 30 jours Proton VPN) et compatibilité multi-appareils (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)
❌ Les limites
- CyberGhost : architecture non open source et maison mère Kape Technologies, dont l’historique continue d’alimenter une part de réserves chez les profils les plus attentifs à la transparence
- CyberGhost : renouvellement annuel automatique à 41,34 € à l’issue des 26 mois initiaux, à anticiper dès la souscription
- Proton VPN : tarif 88 % plus élevé que CyberGhost et renouvellement annuel à 83,88 € après les 24 premiers mois
- Proton VPN : pas de support par chat en direct, ce qui peut allonger les délais en cas de difficulté technique urgente en déplacement
CyberGhost s’adresse à ceux qui veulent un VPN immédiatement opérationnel sur tous leurs appareils, avec le réseau de serveurs le plus dense du marché et un prix verrouillé à 1,59 €/mois sur 26 mois : c’est le choix naturel pour les familles, les voyageurs qui souhaitent protéger plusieurs connexions simultanées ou les utilisateurs qui n’ont pas envie de régler quoi que ce soit. Proton VPN convient davantage aux profils pour qui la transparence du code, l’indépendance de l’éditeur et la protection juridique suisse sont des critères non négociables, et qui acceptent de payer un peu plus pour cette garantie supplémentaire.
Si vous hésitez encore, les deux services offrent une période de remboursement suffisante pour tester sans risque : 45 jours chez CyberGhost, 30 jours chez Proton VPN. Les soldes d’été constituent un bon moment pour franchir le pas, les deux tarifs étant parmi les plus bas observés sur ces offres depuis plusieurs mois.
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