Surfshark ne se contente pas de proposer l'un des réseaux virtuels privés les plus performants du marché. Dans sa suite avancée Surfshark One, vous disposez de bien plus que de ce VPN.

Sur iOS, Surfshark lance Antiscam Hub. Son outil phare : la détection des SMS frauduleux.

Même si certains filtres natifs existent, de nombreux SMS passent encore entre les mailles des filets, les plus connus étant ceux concernant de potentielles livraisons ratées.

Avec la disponibilité d'intelligences artificielles génératives pour le grand public, les pirates en ligne mettent en place des communications de plus en plus sophistiquées, sans faute d'orthographe, ou logo pixelisé imitant des acteurs majeurs du marché.