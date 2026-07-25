Votre smartphone est devenu la cible n°1 des arnaqueurs. Surfshark riposte avec une nouvelle fonctionnalité qui détecte et filtre les SMS frauduleux sur iPhone.
Votre smartphone est une cible privilégiée des pirates en ligne et autres scammers. Souvent dépourvu de solution de cybersécurité, il se retrouve rapidement sans défense, notamment en cas d'attaque par hameçonnage reçue par mail comme par SMS.
C'est dans cette perspective que Surfshark vous propose désormais sa nouvelle fonctionnalité Antiscam Hub, pour vous permettre de gagner en cybersécurité face à ces attaques insidieuses.
Gagnez en sécurité avec ces fonctionnalités intuitives
Passez à la vitesse supérieure avec Antiscam Hub
Surfshark ne se contente pas de proposer l'un des réseaux virtuels privés les plus performants du marché. Dans sa suite avancée Surfshark One, vous disposez de bien plus que de ce VPN.
Sur iOS, Surfshark lance Antiscam Hub. Son outil phare : la détection des SMS frauduleux.
Même si certains filtres natifs existent, de nombreux SMS passent encore entre les mailles des filets, les plus connus étant ceux concernant de potentielles livraisons ratées.
Avec la disponibilité d'intelligences artificielles génératives pour le grand public, les pirates en ligne mettent en place des communications de plus en plus sophistiquées, sans faute d'orthographe, ou logo pixelisé imitant des acteurs majeurs du marché.
Les scams constituant des attaques d'ingénierie sociale, qui se reposent plus sur le stress généré par leur déploiement auprès des récepteurs que sur la dangerosité des menaces qu'elles contiennent.
Vous vous évitez ainsi des réactions spontanées, en prenant le temps de vérifier la sollicitation que vous recevez, tandis que l'Antiscam Hub retient en amont les communications indésirables, destinées à vous piéger.
Masquez vos moyens de communication avec Alternative ID
Avec votre Antiscam Hub, vous rassemblez plusieurs fonctionnalités destinées à optimiser votre vie privée numérique.
Alternative ID vous permet de masquer vos véritables adresses mail et numéros de téléphone. Surfshark One vous permet de générer des alias, plus ou moins personnalisables selon votre souhait.
Ainsi, lorsque vous devez vous inscrire sur un site Web, vous pouvez profiter d'Alternative ID pour renseigner ces adresses mail et numéros de téléphone de substitution.
Ces derniers restent directement reliés à vos adresses mail et numéros de téléphone, ce qui vous permet de recevoir les communications désirées, sans exposer vos véritables données.
Ainsi, en cas de fuite de données, vous vous évitez de devoir gérer une exposition de vos identifiants et autres moyens de contact à des tiers indésirables.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : idéal pour les foyers
Découvrez d'autres outils pour vous protéger en ligne
D'autres fonctionnalités sont disponibles dans votre Antiscam Hub
La fonctionnalité Dark Web Monitoring vous permet d'être alerté au plus tôt. Identifiants, mots de passe, adresses mail : dès qu'une de vos données apparaît sur le Dark Web, vous recevez une notification.
Vous pouvez ainsi anticiper de potentielles attaques en ligne avec l'aide de votre suite Surfshark One.
Plus encore, grâce au blocage des sites Web frauduleux, Surfshark vous évite de consulter, voire d'effectuer des paiements, sur des sites incertains.
L'antivirus Surfshark, détecte et supprime les menaces sur vos ordinateurs, smartphones et tablettes.
Du côté de la confidentialité en ligne, Surfshark VPN comprend plus de 4500 serveurs dans 100 pays, pour répondre à vos besoins les plus divers. Cela est d'autant plus incitatif à l'adoption de bons réflexes de cybersécurité, dès vos congés d'été.
Connectez-vous à l'un des serveurs de Surfshark VPN avant de lancer votre navigation en ligne, surtout en étant connecté à un réseau public, et profitez d'un gain de confidentialité en ligne par le chiffrement de vos données.
Comment puis-je bénéficier d'un abonnement préférentiel à ma suite Surfshark One ?
En optant pour la formule 2 ans + 3 mois, vous ramenez votre abonnement Surfshark One à 2,79 € par mois pendant 27 mois.
Cela constitue une réduction de - 85 % sur le prix de la souscription au mois, disponible à partir de 18,95 €.
Un renouvellement automatique est actif, et modulable, à votre guise, depuis votre compte Surfshark. Le rapport qualité/prix est optimisé par la possibilité de connecter un nombre illimité d'appareils simultanément avec un seul abonnement.
Le service client anglophone de Surfshark reste disponible pour répondre à votre besoin, par chat ou par mail, 24/7. Comptez sur 30 jours de garantie satisfait ou remboursé dans la foulée de votre souscription.
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- thumb_upAvantage : idéal pour les foyers
Surfshark s’est imposé comme l’un des VPN les plus cohérents pour un usage quotidien, surtout lorsqu’il faut protéger beaucoup d’appareils sans se poser de questions. Le service combine des connexions simultanées illimitées, des applications claires, de bons débits et un ensemble de fonctions bien intégrées autour de Nexus, d’Alternative ID et des outils de confidentialité additionnels. L’offre reste solide et agréable à utiliser, avec un bon équilibre entre accessibilité et richesse fonctionnelle. Elle montre en revanche quelques limites plus nettes sur les extensions de navigateur, les performances en 4G et le P2P, moins impressionnant que ce que ses débits laissent espérer.
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Bons débits dans l’ensemble
- Nexus et fonctions avancées vraiment utiles
- Outils de confidentialité additionnels bien intégrés
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Extensions moins complètes que les applications natives