Les soldes d'été et le calendrier serré de la Coupe du monde 2026 poussent beaucoup de foyers à revoir leurs usages numériques en voyage. CyberGhost VPN en profite pour proposer sa formule 2 ans à 1,59 €/mois : voyons ce que cette offre apporte réellement, sans grandiloquence.
CyberGhost VPN n'est plus vraiment à présenter : le service occupe la première place du comparatif des meilleurs VPN établi par la rédaction Clubic, avec un réseau de plus de 11 000 serveurs répartis dans une centaine de pays. Pendant les soldes d'été 2026, l'abonnement 2 ans passe à 1,59 €/mois au lieu de 12,99 €, soit 41,34 € facturés pour 26 mois puis un renouvellement automatique au même tarif annuel. En pratique, il suffit de consulter la formule 26 mois de CyberGhost pour profiter du tarif réduit avant son terme. Ce type d'offre parle surtout aux voyageurs de l'été et aux amateurs de la Coupe du monde 2026, qui cherchent une solution simple pour sécuriser leur connexion en déplacement.
Cette formule s'adresse aussi bien aux télétravailleurs qui multiplient les connexions sur des réseaux publics qu'aux familles qui souhaitent protéger plusieurs appareils sous un même abonnement. Elle convient également à ceux qui suivent leurs séries ou leurs matchs favoris depuis un pays où l'accès à certaines plateformes reste limité.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Tarif verrouillé sur 26 mois : 1,59 €/mois au lieu de 12,99 €, soit 41,34 € facturés en une fois.
- Garantie 45 jours : le délai de remboursement le plus long constaté sur le marché des VPN grand public.
- 7 appareils simultanés : de quoi couvrir smartphone, ordinateur portable et tablette pendant un déplacement.
Sécuriser sa connexion en voyage et pendant la Coupe du monde
Sur la route, les réseaux Wi-Fi d'hôtels, d'aéroports ou de cafés restent parmi les points d'entrée les plus exposés pour les données personnelles. CyberGhost VPN chiffre le trafic et masque l'adresse IP, ce qui limite les risques sur ces réseaux partagés. Le service embarque aussi des serveurs dédiés au streaming, utiles pour retrouver ses plateformes habituelles ou suivre des rencontres diffusées différemment selon les pays.
Un kill switch automatique coupe la connexion internet si le VPN venait à décrocher, évitant qu'une adresse IP réelle ne soit exposée sans prévenir. Dans son test, la rédaction a attribué au service la note de 9,8/10, saluant notamment sa prise en main immédiate et ses résultats solides en streaming comme en P2P.
CyberGhost face à la concurrence
Face à des services comme Proton VPN ou Surfshark, CyberGhost se distingue avant tout par son prix d'appel et sa simplicité d'usage. Proton VPN mise davantage sur l'open source et l'audit indépendant, avec une couverture de 145 pays contre 100 chez CyberGhost. Le choix dépend donc surtout de ce que l'on recherche en priorité : un tarif serré et une prise en main immédiate, ou une transparence technique poussée à l'extrême.
✅ Les points forts
- Tarif très bas sur l'engagement 26 mois : 1,59 €/mois.
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue du secteur.
- Réseau de plus de 11 000 serveurs répartis dans une centaine de pays.
- 7 connexions simultanées pour couvrir toute la famille.
- Applications simples, sans configuration technique nécessaire.
❌ Les limites
- Le prix remonte fortement en formule mensuelle, autour de 12,99 €/mois.
- Le renouvellement s'effectue au tarif plein une fois les 26 mois écoulés.
- Les débits restent en retrait face à des références comme ExpressVPN ou NordVPN.
- La couverture géographique est un peu plus restreinte que chez Proton VPN, avec 100 pays contre 145.
Vérifiez la disponibilité de l'offre CyberGhost VPN à 1,59 €/mois avant son terme !
Cette offre CyberGhost VPN s'adresse avant tout à ceux qui partent en voyage cet été ou qui suivront la Coupe du monde 2026 depuis l'étranger, et qui veulent sécuriser leur connexion sans complexité ni surcoût. À 1,59 €/mois sur 26 mois, le rapport qualité prix reste l'un des plus compétitifs du marché VPN, appuyé par la première place du service dans le comparatif et sa note de 9,8/10 lors du test indépendant de la rédaction.
Les utilisateurs à la recherche des débits les plus élevés ou de fonctionnalités avancées comme le Double VPN pourront regarder du côté d'ExpressVPN ou de NordVPN. Pour un usage courant, en vacances comme au quotidien sur des réseaux Wi-Fi partagés, CyberGhost VPN reste une option solide, simple à prendre en main et transparente sur ses conditions de renouvellement.
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