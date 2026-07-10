CyberGhost VPN n'est plus vraiment à présenter : le service occupe la première place du comparatif des meilleurs VPN établi par la rédaction Clubic, avec un réseau de plus de 11 000 serveurs répartis dans une centaine de pays. Pendant les soldes d'été 2026, l'abonnement 2 ans passe à 1,59 €/mois au lieu de 12,99 €, soit 41,34 € facturés pour 26 mois puis un renouvellement automatique au même tarif annuel. En pratique, il suffit de consulter la formule 26 mois de CyberGhost pour profiter du tarif réduit avant son terme. Ce type d'offre parle surtout aux voyageurs de l'été et aux amateurs de la Coupe du monde 2026, qui cherchent une solution simple pour sécuriser leur connexion en déplacement.

Cette formule s'adresse aussi bien aux télétravailleurs qui multiplient les connexions sur des réseaux publics qu'aux familles qui souhaitent protéger plusieurs appareils sous un même abonnement. Elle convient également à ceux qui suivent leurs séries ou leurs matchs favoris depuis un pays où l'accès à certaines plateformes reste limité.