Les soldes d'été touchent à leur fin, mais NordVPN en profite pour proposer une remise pouvant atteindre 76 %, ramenant son abonnement longue durée à 3,37 €/mois. Voici ce que vaut réellement cette offre, entre performances mesurées par la rédaction et fonctionnalités de sécurité réellement incluses dans le prix.
NordVPN n'a plus vraiment besoin de présentation : présent sur le marché depuis 2012, le service panaméen s'est imposé comme l'un des VPN les plus complets du secteur, entre chiffrement de la connexion, protection anti-menaces et surveillance des données exposées sur le dark web.
Pendant les soldes d'été, son abonnement longue durée profite d'une remise pouvant grimper jusqu'à 76 %, complétée par quatre mois offerts, ce qui ramène la facture mensuelle à 3,37 € via cette offre NordVPN. Cette formule s'adresse en priorité aux personnes qui veulent sécuriser plusieurs appareils au quotidien sans multiplier les abonnements séparés.
Pourquoi choisir NordVPN ?
- Sécurité renforcée : chiffrement NordLynx, protection anti-menaces et surveillance du dark web réunis dans un seul abonnement.
- Un tarif dégressif : jusqu'à 76 % de réduction et 4 mois offerts sur la formule longue durée, ramenant le prix à 3,37 €/mois.
- Multi-appareils : jusqu'à 10 connexions simultanées pour couvrir ordinateur, smartphone, tablette et Smart TV avec un seul compte.
À qui s'adresse cette offre NordVPN ?
Concrètement, NordVPN s'adresse à celles et ceux qui veulent aller au delà du simple tunnel chiffré. Le protocole maison NordLynx, basé sur WireGuard, permet de maintenir des débits élevés, un point confirmé par le dernier test Clubic qui mesure des vitesses parmi les plus rapides du marché sur les serveurs français.
L'abonnement embarque aussi une protection anti-menaces capable de bloquer malwares et publicités intrusives avant qu'ils n'atteignent vos appareils, ainsi qu'une surveillance du dark web pour repérer une éventuelle fuite de données personnelles. De quoi convenir aussi bien au télétravail qu'aux usages nomades, sur un Wi-Fi public en déplacement notamment.
NordVPN face aux autres VPN du marché
CyberGhost VPN, l'alternative à considérer
Si votre priorité va avant tout au tarif le plus serré possible sur la durée, CyberGhost VPN mérite un détour. Le service, noté 9,8/10 dans le test de la rédaction Clubic, profite lui aussi d'une remise pendant les soldes d'été, avec un abonnement de 2 ans plus 2 mois offerts ramené à 1,59 € par mois chez CyberGhost, facturé 41,34 € en une fois, puis renouvelé automatiquement chaque année au même tarif.
CyberGhost s'appuie sur un réseau de plus de 11 000 serveurs répartis dans une centaine de pays et sur une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue du secteur. En contrepartie, il propose moins de fonctions de sécurité avancées que NordVPN, sans gestionnaire de mots de passe ni coffre fort chiffré intégrés.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
✅ Les points forts
- Débits élevés grâce au protocole NordLynx, confirmés par les mesures de la rédaction Clubic sur serveur français
- Protection anti-menaces intégrée contre malwares, phishing et publicités intrusives
- Politique de non-conservation des données auditée régulièrement par un cabinet indépendant
- Jusqu'à 10 appareils protégés simultanément avec un seul abonnement
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester le service sans engagement définitif
❌ Les limites
- Le tarif remonte fortement une fois la période promotionnelle initiale terminée
- L'interface pousse parfois un peu trop à maintenir certaines protections maison actives en permanence
- Aucun indicateur de charge ou de latence par serveur n'est proposé pour affiner manuellement le choix de connexion
- Les fonctionnalités les plus avancées, comme le gestionnaire de mots de passe ou le coffre fort chiffré, nécessitent une formule supérieure
NordVPN à 3,37 €/mois au lieu de 11,59 €/mois : l'offre soldes d'été reste disponible chez NordVPN !
NordVPN à 3,37 €/mois pendant les soldes d'été s'adresse avant tout à celles et ceux qui veulent un VPN complet, capable de couvrir plusieurs appareils avec des fonctionnalités de sécurité qui dépassent le simple chiffrement de connexion. Les profils en télétravail, en déplacement fréquent ou simplement soucieux de limiter le suivi publicitaire y trouveront un outil solide, appuyé par des débits confirmés en test et une politique de confidentialité auditée régulièrement par un cabinet indépendant.
Les acheteurs qui privilégient avant tout le tarif le plus bas sur la durée peuvent se tourner vers CyberGhost, présenté plus haut. Pour tous les autres, et notamment celles et ceux qui veulent un abonnement complet sans multiplier les outils, l'offre NordVPN à 3,37 €/mois reste l'une des plus cohérentes du moment.
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.