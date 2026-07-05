NordVPN n'a plus vraiment besoin de présentation : présent sur le marché depuis 2012, le service panaméen s'est imposé comme l'un des VPN les plus complets du secteur, entre chiffrement de la connexion, protection anti-menaces et surveillance des données exposées sur le dark web.

Pendant les soldes d'été, son abonnement longue durée profite d'une remise pouvant grimper jusqu'à 76 %, complétée par quatre mois offerts, ce qui ramène la facture mensuelle à 3,37 € via cette offre NordVPN. Cette formule s'adresse en priorité aux personnes qui veulent sécuriser plusieurs appareils au quotidien sans multiplier les abonnements séparés.