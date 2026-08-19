Durant vos congés d’été, de nombreux réseaux internet publics vous sont proposés. Néanmoins, ils ne sont pas protégés. Cette solution de cyberconfidentialité vous y aide, avec une offre à - 70 % à saisir.
Votre suite Proton VPN Plus vous accompagne sur 10 de vos appareils connectés simultanément dès 2,99 € par mois.
Connectez-vous systématiquement à Proton VPN pour naviguer en toute sérénité sur les réseaux internet des aéroports, gares et autres hôtels rencontrés.
Voici quelques astuces pour que vos données demeurent confidentielles, et vos paiements plus sécurisés.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- Jusqu’à 10 appareils simultanément connectés
- Politique de non-journalisation reposant sur le droit suisse
- Protocole de sécurité Stealth
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Partez en congés l’esprit léger
Utilisez votre suite Proton VPN Plus quotidiennement
Les vacances sont une opportunité de vous changer les idées. Néanmoins, il ne faut pas faire l’impasse sur votre cybersécurité.
Lors de vos déplacements, des réseaux internet publics peuvent vous être proposés. Cela peut être dans un aéroport, un camping, un centre commercial ou une gare.
Certains moyens de transport, comme les avions, les bus de longue distance et les trains, proposent également des réseaux sans fil.
Lorsque vous tentez de vous connecter à l’un de ces réseaux, vous remarquez un message vous prévenant que ce réseau est public. Cela implique que des tiers puissent avoir accès à certaines données, telles que votre activité.
Faire appel à votre suite Proton VPN Plus vous permet de naviguer sur ces réseaux internet, et d’économiser des données mobiles, en toute sécurité.
Connectez-vous à Internet, puis choisissez l’un des 20 000 serveurs de Proton VPN. Vous avez 140 pays différents à votre disposition.
Proton VPN vous aide à sécuriser vos paiements en ligne
Prenons un exemple concret. Vous êtes à la gare et vous devez prendre de nouveaux billets de train à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone.
Une fois que vous êtes connecté au réseau internet public de la gare, connectez-vous à votre suite Proton VPN Plus avec un serveur situé en France.
Cela a pour premier avantage de vous permettre de bénéficier de vos tarifs habituels. Ensuite, cela rassure également votre banque, au moment de réaliser le paiement. La détection d’une adresse IP et d’une géolocalisation en France n’activera pas de système d’alerte.
Enfin, grâce à son protocole Stealth, Proton allie sécurité et vitesse. Vos données transitent par un tunnel chiffré entre votre appareil connecté, et l’application ou le site Web que vous visitez.
Vos données bancaires sont hors de portée des tiers. Même les pirates en ligne les plus assidus peineront à tenter de déchiffrer vos informations de navigation.
Pour en apprendre davantage sur votre suite Proton VPN Plus, vous pouvez consulter l’avis indépendant de Clubic sur ce service en ligne.
Économisez pendant deux ans avec cette offre d’abonnement
La souscription de deux ans disponible avec Clubic vous permet d’obtenir Proton VPN Plus à 2,99 € par mois.
Cela vous affranchit du prix au mois de 9,99 € pour 24 mois consécutifs. Vous économisez 168 € sur la période avec cette réduction de - 70 %.
Au-delà de ces deux premières années, vous pouvez conserver Proton VPN Plus contre 6,99 € par mois. Vous pouvez solliciter le service client de Proton 24/7 à partir d’un chat.
Ce service est anglophone, vous pouvez le contacter en français, il vous répondra en anglais. Vous disposez de 30 jours de garantie satisfait ou remboursé.
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN allie confidentialité, applications soignées, un excellent VPN gratuit et des outils anti-censure reposant sur une infrastructure transparente.
Ses performances sont bonnes, surtout en proximité géographique, mais ses tarifs sont plus élevés que plusieurs concurrents.
Le support client de Proton VPN montre une qualité variable selon les retours utilisateurs.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines