Prenons un exemple concret. Vous êtes à la gare et vous devez prendre de nouveaux billets de train à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone.

Une fois que vous êtes connecté au réseau internet public de la gare, connectez-vous à votre suite Proton VPN Plus avec un serveur situé en France.

Cela a pour premier avantage de vous permettre de bénéficier de vos tarifs habituels. Ensuite, cela rassure également votre banque, au moment de réaliser le paiement. La détection d’une adresse IP et d’une géolocalisation en France n’activera pas de système d’alerte.

Enfin, grâce à son protocole Stealth, Proton allie sécurité et vitesse. Vos données transitent par un tunnel chiffré entre votre appareil connecté, et l’application ou le site Web que vous visitez.

Vos données bancaires sont hors de portée des tiers. Même les pirates en ligne les plus assidus peineront à tenter de déchiffrer vos informations de navigation.

Pour en apprendre davantage sur votre suite Proton VPN Plus, vous pouvez consulter l’avis indépendant de Clubic sur ce service en ligne.