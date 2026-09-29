La rentrée est une période clef sur le plan personnel comme professionnel. Votre cybersécurité peut facilement être accrue avec un VPN aussi performant que Proton VPN. Cette solution est disponible à - 70 % pour deux ans d'abonnement.
La suite Proton VPN Plus propose bien plus qu'un réseau virtuel privé. Vous retrouvez des fonctionnalités efficaces contre les publicités, les sites Web incertains et les traqueurs en ligne avec NetShield.
Proton VPN est pleinement utilisable dans votre quotidien personnel comme professionnel. Son abonnement de 24 mois est disponible à 2,99 € par mois.
Voici comment pleinement renforcer votre cybersécurité tout en optimisant votre budget avec Proton VPN Plus.
Proton VPN Plus dans votre vie pro :
- Une ferme politique de non-journalisation (droit suisse)
- Serveurs Secure Core disponibles
- Blocage des sites Web malveillants avec NetShield
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Pour le travail, un VPN premium s'impose
Proton VPN Plus est l'une des meilleures solutions du marché
Ne prenez aucun risque sur le plan professionnel en recourant à un VPN gratuit. Bon nombre de ces solutions annoncées sans frais doivent trouver des sources de financement.
Bien souvent, c'est en revendant les données de leurs utilisateurs qu'elles génèrent des revenus. Cette pratique est parfaitement incompatible avec un usage professionnel d'un VPN.
Proton VPN Plus est une solution parmi les plus sûres du marché. Régulièrement auditée par une société tierce depuis 2021, le résultat est toujours favorable à votre cybersécurité.
Proton AG est basée en Suisse. Ainsi, vous bénéficiez d'une politique de non-journalisation reposant sur l'un des droits les plus respectueux de votre vie privée.
Proton AG ne cesse d'œuvrer pour proposer des outils encore plus avancées. Avec votre suite Proton VPN Plus, vous accédez au réseau de serveurs Secure Core.
Ces serveurs sont directement administrés par Proton AG. Ils se répartissent dans les bunkers entre l'Islande, la Suède et la Suisse.
Proton VPN inclut également le protocole Stealth. Son code open-source inclut transparence et résolution facilitée des failles détectées. Stealth allie un haut niveau de sécurité à une rapidité certaine pour que vos activités soient fluides.
Equipez vos appareils connectés avec votre VPN
Votre abonnement à votre suite Proton VPN Plus permet de connecter jusqu'à 10 appareils connectés simultanément. Des applications sont disponibles pour les ordinateurs sous Linux, macOS, ou Windows. Il en est de même pour les smartphones sous Android ou iOS.
Vous pouvez donc équiper vos ordinateur et téléphone personnels comme professionnels avec votre VPN. Pour davantage de sérénité, automatisez votre connexion à l'un des 20 681 serveurs de votre suite Proton VPN Plus.
Vous évitez ainsi le risque d'oubli. Au besoin, affinez vous-même le choix de votre serveur. Sur le plan professionnel, le plus simple est encore de choisir un serveur localisé en France.
Cela crée une confiance au sein des services avec lesquels vous travaillez et évite les restrictions d'accès.
Enfin, NetShield bloque pour vous les sites Web malveillants. Cette fonctionnalité comprend également un blocage des publicités et des traqueurs en ligne.
Consultez l'avis indépendant de Clubic sur la suite de cyberconfidentialité Proton VPN.
Voici le moyen le plus économique d'obtenir Proton VPN
Un abonnement au mois pour Proton VPN vous revient à 9,99 €. C'est efficace, mais cela reste onéreux. En optant pour une souscription de deux ans, vous bénéficiez d'une réduction de - 70 % sur cet abonnement au mois.
Clubic vous propose une offre exclusive. Elle vous permet d'obtenir votre abonnement à Proton VPN Plus à 2,99 € par mois au lieu de 9,99 € par mois .
L'économie réalisée sur deux ans est de 168 €. Proton AG récompense votre fidélité. Vous pouvez conserver votre suite Proton VPN Plus contre 6,99 € par mois.
Un service client anglophone est prompt à répondre à votre sollicitation. Vous pouvez le contacter par chat ou par mail, 24/7. Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est incluse avec votre abonnement.
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN allie confidentialité, applications soignées, un excellent VPN gratuit et des outils anti-censure reposant sur une infrastructure transparente.
Ses performances sont bonnes, surtout en proximité géographique, mais ses tarifs sont plus élevés que plusieurs concurrents.
Le support client de Proton VPN montre une qualité variable selon les retours utilisateurs.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines