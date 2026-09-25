C'est là qu'un VPN comme CyberGhost peut avoir un intérêt légitime, dans un cas de figure précis : celui d'un résident belge, disposant d'un accès normal à Auvio, mais qui se trouve à l'étranger au moment du Grand Prix (déplacement professionnel, vacances, expatriation temporaire). Dans cette situation, la géolocalisation de votre connexion internet suffit à vous bloquer l'accès à un service auquel vous êtes pourtant éligible chez vous.

En simulant une connexion depuis la Belgique, un VPN comme CyberGhost vous permet de retrouver l'accès à Auvio exactement comme si vous étiez chez vous, sans changer votre statut ni votre abonnement. Concrètement :

Vous sélectionnez un serveur belge parmi le vaste réseau de CyberGhost, qui compte des serveurs dans une centaine de pays Votre adresse IP apparaît alors comme localisée en Belgique Auvio vous reconnaît comme un utilisateur résidant sur le territoire et débloque l'accès au direct

Ce cas d'usage n'a rien d'exceptionnel : c'est la même logique qui permet à un expatrié français de retrouver ses programmes myCANAL en voyageant, ou à un utilisateur de continuer à accéder à son catalogue Netflix habituel depuis l'étranger. Le VPN ne sert pas à contourner un abonnement payant, mais à faire correspondre votre connexion à votre situation réelle.