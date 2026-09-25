La Formule 1 s'installe à Bakou ce week-end pour la 15e manche de la saison 2026, avec un calendrier chamboulé : pour la première fois, la course se dispute le samedi et non le dimanche. Voici tout ce qu'il faut savoir pour ne rien manquer du Grand Prix d'Azerbaïdjan, où que vous soyez.
Un calendrier exceptionnel cette année
En raison d'une journée de commémoration militaire le 27 septembre en Azerbaïdjan, l'ensemble du week-end a été avancé d'une journée. Résultat : les essais libres se déroulent dès jeudi, les qualifications ont lieu vendredi, et la course elle-même est programmée samedi 26 septembre à 13h, heure française.
Voici le programme complet (heures françaises) :
- Jeudi 24 septembre : Essais Libres 1 à 10h30, Essais Libres 2 à 14h
- Vendredi 25 septembre : Essais Libres 3 à 10h30, Qualifications à 14h
- Samedi 26 septembre : Grand Prix d'Azerbaïdjan à 13h
Pensez à bien noter ce changement d'horaire si vous avez l'habitude de suivre la F1 le dimanche : cette semaine, tout se joue un jour plus tôt.
Canal+, le diffuseur officiel en France
En France, c'est le groupe Canal+ qui détient l'intégralité des droits de diffusion de la Formule 1 depuis 2013, saison 2026 comprise. Essais libres et qualifications sont à suivre sur Canal+ Sport, tandis que la course du samedi est diffusée sur Canal+.
Pour regarder l'intégralité du week-end, plusieurs solutions existent :
- Un abonnement Canal+ classique, avec la chaîne Canal+ Sport incluse dans les offres sport
- Le myCANAL, l'application de streaming du groupe, accessible sur smartphone, tablette, box ou smart TV avec un abonnement actif
- Les offres dédiées F1, proposées par Canal+ à partir de 19,99€/mois selon les formules, pour suivre l'intégralité du calendrier 2026
C'est aujourd'hui la solution la plus simple et la plus complète pour un public français qui souhaite suivre l'ensemble de la saison, essais et qualifications inclus, en clair et en HD.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Et si vous êtes belge ?
Point souvent méconnu : en Belgique, la RTBF diffuse gratuitement le Grand Prix d'Azerbaïdjan, en simultané avec Canal+. La course est à suivre sur Tipik, la chaîne généraliste du groupe, ou en streaming via la plateforme Auvio, sans surcoût pour les téléspectateurs belges.
C'est une alternative gratuite bienvenue pour les résidents belges, à condition de se trouver physiquement en Belgique au moment de la retransmission : comme la plupart des plateformes de streaming européennes, Auvio limite l'accès à son contenu en fonction de la localisation géographique de l'utilisateur.
VPN et streaming : à qui ça s'adresse vraiment ?
C'est là qu'un VPN comme CyberGhost peut avoir un intérêt légitime, dans un cas de figure précis : celui d'un résident belge, disposant d'un accès normal à Auvio, mais qui se trouve à l'étranger au moment du Grand Prix (déplacement professionnel, vacances, expatriation temporaire). Dans cette situation, la géolocalisation de votre connexion internet suffit à vous bloquer l'accès à un service auquel vous êtes pourtant éligible chez vous.
En simulant une connexion depuis la Belgique, un VPN comme CyberGhost vous permet de retrouver l'accès à Auvio exactement comme si vous étiez chez vous, sans changer votre statut ni votre abonnement. Concrètement :
- Vous sélectionnez un serveur belge parmi le vaste réseau de CyberGhost, qui compte des serveurs dans une centaine de pays
- Votre adresse IP apparaît alors comme localisée en Belgique
- Auvio vous reconnaît comme un utilisateur résidant sur le territoire et débloque l'accès au direct
Ce cas d'usage n'a rien d'exceptionnel : c'est la même logique qui permet à un expatrié français de retrouver ses programmes myCANAL en voyageant, ou à un utilisateur de continuer à accéder à son catalogue Netflix habituel depuis l'étranger. Le VPN ne sert pas à contourner un abonnement payant, mais à faire correspondre votre connexion à votre situation réelle.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
Pourquoi un VPN reste utile au-delà de la F1 ?
L'intérêt de CyberGhost ne se limite évidemment pas au seul Grand Prix d'Azerbaïdjan. Un abonnement VPN sert au quotidien pour :
- Sécuriser sa connexion sur les réseaux Wi-Fi publics, en aéroport ou à l'hôtel, avec un chiffrement de bout en bout
- Retrouver ses services habituels en voyage, qu'il s'agisse de myCANAL, Netflix ou d'autres plateformes soumises à des restrictions géographiques
- CyberGhost propose des applications dédiées sur ordinateur, smartphone et box TV, avec des serveurs spécifiquement identifiés pour le streaming, ce qui simplifie la connexion sans réglage technique complexe.
- Profiter d'une garantie de remboursement de 45 jours, largement au-dessus des standards du marché, pour tester le service sans risque
- Suivre d'autres compétitions sportives internationales (NBA, NFL, Ligue des champions) déjà couvertes par les serveurs optimisés streaming de CyberGhost
En résumé
Pour suivre l'intégralité du Grand Prix d'Azerbaïdjan en France, Canal+ et Canal+ Sport restent la référence, avec un accès complet aux essais, qualifications et à la course du samedi 26 septembre à 13h. Les résidents belges disposent d'une alternative gratuite via la RTBF et Auvio, et peuvent s'appuyer sur un VPN comme CyberGhost pour conserver cet accès lorsqu'ils voyagent hors de Belgique. Dans tous les cas, mieux vaut vérifier son option avant le coup d'envoi pour ne pas manquer le début de course.
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