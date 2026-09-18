Il existe peu d’abonnements numériques qui reviennent à moins de 2 € par mois. CyberGhost propose actuellement son VPN à 1,99 € mensuel pendant deux ans, avec deux mois supplémentaires offerts. On vous explique comment profiter de l'un des meilleurs VPN du marché au prix d'un café.
CyberGhost donne accès à plus de 12 000 serveurs dans 100 pays, avec du trafic illimité et la possibilité de connecter jusqu’à 7 appareils simultanément. Le service prend notamment en charge WireGuard, OpenVPN et IKEv2, propose un kill switch et laisse 45 jours pour demander un remboursement si l’abonnement ne convient pas.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Jusqu’à 7 appareils peuvent être connectés en même temps
- Le réseau dépasse les 12 000 serveurs dans 100 pays, avec des emplacements dédiés au streaming et au P2P.
- La garantie de remboursement de 45 jours pour pouvoir tester le VPN
- Une politique de non-journalisation auditée par Deloitte et un chiffrement AES-256
Un VPN au prix d’un café
Le principal intérêt de cette offre est simple : à 51,74 € pour plus de deux ans, CyberGhost coûte moins cher qu’un café par mois. C’est une option cohérente pour sécuriser un Wi-Fi d’hôtel, de gare, de café ou d’université, ou pour connecter plusieurs appareils avec le même abonnement.
CyberGhost intègre également des serveurs optimisés pour le streaming et le P2P. Son interface met l’accent sur la simplicité, avec un choix de pays ou de serveurs spécialisés selon l’usage recherché.
Et pour celles et ceux qui hésitent encore, Cyberghost n'est pas seulement une solution pas chère pour assurer son anonymat et sa sécurité en ligne, il est aussi à la première place de notre comparatif des meilleurs VPN.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
✅ Les points forts
- Prix très bas : 51,74 € pour 26 mois, soit 1,99 € par mois
- Jusqu’à 7 appareils protégés simultanément
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours
❌ Les limites
- Paiement des 26 mois en une fois, pas de prélèvement mensuel
- Renouvellement automatique plus cher après la période initiale : 56,94 € par an si l’option n’est pas désactivée
- Un VPN améliore la confidentialité réseau, mais ne remplace pas les mises à jour, mots de passe uniques et double authentification
Pour en savoir plus, consultez notre test complet de Cyberghost VPN.
À 1,99 € par mois, CyberGhost est une option très abordable pour équiper durablement un foyer en VPN. Le montant initial de 51,74 € doit être payé en une fois, mais il donne accès à 26 mois de service, jusqu’à 7 appareils et une période d’essai de 45 jours.
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