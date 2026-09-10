Les French Days font baisser le forfait NordVPN Basique à 94,23 € pour les 28 premiers mois, soit 3,37 € par mois avec quatre mois offerts. L’offre vise surtout les utilisateurs qui veulent un VPN rapide, complet et multiplateforme, à condition d’accepter un engagement long et un tarif de renouvellement plus élevé.
NordVPN est un service VPN grand public disponible sur les principales plateformes et autorisant jusqu’à 10 connexions simultanées par compte. Pour les French Days, le forfait Basique est affiché à 94,23 € pour les 28 premiers mois au lieu de 324,52 €, soit 3,37 € par mois et quatre mois offerts.
Vous pouvez retrouver cette offre NordVPN French Days directement chez l’éditeur, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Cette formule intéressera surtout ceux qui cherchent à protéger plusieurs appareils sur une longue période, mais il faut garder en tête le renouvellement annoncé à 139,08 € par an après la période promotionnelle.
Le forfait NordVPN Basique revient à 94,23 € pour 28 mois au lieu de 324,52 € pendant les French Days, soit 3,37 € par mois chez NordVPN.
Pourquoi choisir le NordVPN Basique ?
- Des performances solides : Dans le test Clubic mis à jour en septembre 2026, NordLynx conserve d’excellents débits sur les serveurs proches, ce qui limite l’impact du VPN sur la navigation, le streaming ou les téléchargements courants.
- Jusqu’à 10 appareils : Un même compte NordVPN permet de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, un quota adapté à un foyer équipé de plusieurs ordinateurs, smartphones, tablettes ou appareils TV.
- Des fonctions utiles au quotidien : Le service combine notamment kill switch, split tunneling, NordWhisper et Réseau Mesh, qui permet de relier directement des appareils pour l’accès distant ou le transfert de fichiers.
Un VPN pensé pour un usage quotidien sur plusieurs appareils
NordVPN couvre Windows, macOS, Linux, Android et iOS, mais aussi plusieurs navigateurs, téléviseurs et équipements multimédias, ce qui facilite son déploiement dans un environnement hétérogène. Dans notre test de NordVPN mis à jour en septembre 2026, le protocole NordLynx s’est distingué par de très bons débits en France, tandis que le kill switch et la politique de non-journalisation auditée renforcent l’intérêt du service pour les connexions régulières.
Si vous hésitez avec d’autres acteurs, notre comparatif des meilleurs VPN permet de situer NordVPN face à CyberGhost, Proton VPN, ExpressVPN ou Surfshark selon la vitesse, la confidentialité, les fonctions et le nombre d’appareils. Le forfait Basique convient donc bien à un utilisateur qui veut protéger ordinateur, téléphone et tablette avec un même compte, sans forcément chercher les services additionnels des formules supérieures.
Une offre intéressante, mais le prix de renouvellement compte dans le calcul
À 94,23 € pour 28 mois, la promotion abaisse fortement le coût d’entrée du forfait Basique, mais ce tarif suppose de payer la période longue et ne doit pas être confondu avec le prix futur de l’abonnement. Le renouvellement annoncé à 139,08 € par an et la limite de 10 connexions simultanées peuvent rendre d’autres offres plus pertinentes pour ceux qui privilégient la souplesse ou un parc d’appareils très important.
✅ Les points forts
- 94,23 € pour les 28 premiers mois, soit 3,37 € par mois avec quatre mois offerts
- Très bonnes performances mesurées avec NordLynx dans le test Clubic de septembre 2026
- Jusqu’à 10 connexions simultanées avec un même compte
- Politique de non-journalisation auditée régulièrement
- Réseau Mesh utile pour l’accès distant et les échanges directs entre appareils
❌ Les limites
- Renouvellement annoncé à 139,08 € par an après la période promotionnelle
- Engagement long, avec paiement de l’abonnement de deux ans en une seule fois
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur dans l’interface, selon le test Clubic
- Limite de 10 connexions simultanées, là où certains concurrents proposent un nombre illimité d’appareils
Avant de souscrire, vérifiez que la formule Basique et son renouvellement correspondent à votre usage : l’offre French Days NordVPN affiche actuellement 3,37 € par mois sur les 28 premiers mois.
Cette promotion French Days est surtout cohérente pour un utilisateur qui sait déjà vouloir conserver un VPN pendant deux ans. Le prix de 94,23 € pour 28 mois rend le coût initial lisible, tandis que les performances de NordLynx, les 10 connexions simultanées, le kill switch et les applications multiplateformes couvrent les besoins courants d’un foyer ou d’un utilisateur très équipé.
L’offre est moins convaincante si vous cherchez un abonnement court, si vous avez besoin de connexions illimitées ou si vous ne voulez pas surveiller l’évolution du tarif après la période promotionnelle. Dans ce cas, comparez le coût de renouvellement et les limites d’appareils avec les autres VPN avant de vous engager ; pour les autres, les quatre mois offerts renforcent surtout l’intérêt d’un abonnement longue durée déjà envisagé.
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