NordVPN est un service VPN grand public disponible sur les principales plateformes et autorisant jusqu’à 10 connexions simultanées par compte. Pour les French Days, le forfait Basique est affiché à 94,23 € pour les 28 premiers mois au lieu de 324,52 €, soit 3,37 € par mois et quatre mois offerts.

Vous pouvez retrouver cette offre NordVPN French Days directement chez l’éditeur, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Cette formule intéressera surtout ceux qui cherchent à protéger plusieurs appareils sur une longue période, mais il faut garder en tête le renouvellement annoncé à 139,08 € par an après la période promotionnelle.