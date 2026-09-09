À 1,99 € par mois sur 26 mois, cette offre French Days place CyberGhost dans une logique de coût maîtrisé sur la durée. Le service propose jusqu’à 7 connexions simultanées, des applications sur de nombreuses plateformes et des serveurs organisés par usages, des éléments adaptés à un foyer ou à un utilisateur qui jongle entre plusieurs appareils. La garantie de 45 jours permet surtout de confronter le service à votre connexion réelle. Pour les déplacements, les Wi-Fi publics, le streaming ou le P2P, le positionnement reste cohérent avec ce que Clubic relève dans son test 2026.

L’offre est moins pertinente si vous avez besoin de plus de 7 connexions simultanées, si vous changez souvent de VPN ou si vous préférez éviter tout paiement anticipé. Le point à lire attentivement reste la mécanique commerciale : 51,74 € sont débités pour les 2 ans + 2 mois, puis un renouvellement annuel automatique au tarif annoncé de 51,74 € prend le relais. Pour un utilisateur prêt à s’engager sur la durée, la remise de 83 % abaisse nettement le coût d’accès pendant ces French Days ; pour les autres, la souplesse de l’abonnement compte davantage que le seul prix mensuel.