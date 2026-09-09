Les French Days de rentrée font aussi baisser le prix des services numériques, et CyberGhost affiche ici une remise de 83 % sur sa formule longue durée. L’abonnement revient à 1,99 € par mois pendant 2 ans + 2 mois, soit 51,74 € facturés pour 26 mois.
Un VPN ne se choisit pas uniquement sur son prix : la simplicité des applications, le nombre d’appareils couverts et la qualité du réseau comptent aussi. Avec cette offre CyberGhost à 1,99 € par mois, l’intérêt vient surtout du coût total contenu sur 26 mois pour un service généraliste.
La formule vise les utilisateurs qui veulent protéger plusieurs appareils, sécuriser leurs connexions sur des Wi-Fi publics ou accéder à des serveurs adaptés au streaming et au P2P. En contrepartie, il faut accepter un paiement de 51,74 € en une fois et garder en tête le renouvellement automatique annoncé après la période initiale.
CyberGhost est proposé à 1,99 € par mois, soit 51,74 € facturés pour 2 ans + 2 mois, directement chez CyberGhost pendant cette offre de rentrée.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- 7 connexions simultanées : Un seul abonnement peut servir sur plusieurs ordinateurs, smartphones et autres appareils compatibles, ce qui convient à un utilisateur multiéquipé ou à un foyer restant sous cette limite.
- Des serveurs par usage : CyberGhost distingue notamment des serveurs pour le streaming, le P2P, le jeu ou son infrastructure NoSpy, afin de faciliter le choix selon le besoin.
- 45 jours pour tester : La formule longue durée bénéficie d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, utile pour vérifier la prise en main, les débits obtenus chez vous et la compatibilité avec vos appareils.
Un VPN polyvalent pour le quotidien, le streaming et les déplacements
CyberGhost vise la polyvalence, avec des applications pour les principales plateformes et jusqu’à 7 connexions simultanées. Dans son test mis à jour le 1er septembre 2026, Clubic souligne un réseau couvrant 100 pays, des serveurs spécialisés pour le streaming et le P2P, ainsi que WireGuard disponible sur toutes les plateformes. Cette combinaison convient à ceux qui alternent entre ordinateur et mobile, voyagent régulièrement ou souhaitent chiffrer leur trafic sur des Wi-Fi publics. Les utilisateurs très exigeants sur les réglages devront néanmoins vérifier leur plateforme, Clubic relevant une expérience moins homogène d’un système à l’autre.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
Un tarif bas, mais avec un engagement à regarder de près
Le prix de 1,99 € par mois repose sur 26 mois réglés d’avance, soit 51,74 € facturés en une fois, puis l’offre annonce un renouvellement annuel automatique à 51,74 €. Cette formule conviendra davantage à ceux qui savent qu’ils utiliseront un VPN dans la durée qu’aux profils recherchant une grande flexibilité, tandis que la limite de 7 connexions simultanées peut gêner un foyer très équipé.
✅ Les points forts
- Tarif de 1,99 € par mois sur 2 ans + 2 mois, soit 51,74 € pour la période initiale.
- Jusqu’à 7 appareils connectés simultanément avec un même abonnement.
- Serveurs spécialisés pour le streaming, le P2P, le jeu et l’infrastructure NoSpy.
- WireGuard disponible sur toutes les plateformes selon le test Clubic de septembre 2026.
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
❌ Les limites
- 51,74 € sont facturés en une seule fois pour les 26 mois initiaux.
- Renouvellement annuel automatique annoncé à 51,74 € après la période initiale.
- Expérience et fonctions avancées pouvant varier selon la plateforme.
- Limite de 7 connexions simultanées pour les foyers très équipés.
Si la formule correspond à votre usage, vous pouvez vérifier les conditions de l’offre CyberGhost à 1,99 € par mois et la facturation de 51,74 € avant de souscrire.
À 1,99 € par mois sur 26 mois, cette offre French Days place CyberGhost dans une logique de coût maîtrisé sur la durée. Le service propose jusqu’à 7 connexions simultanées, des applications sur de nombreuses plateformes et des serveurs organisés par usages, des éléments adaptés à un foyer ou à un utilisateur qui jongle entre plusieurs appareils. La garantie de 45 jours permet surtout de confronter le service à votre connexion réelle. Pour les déplacements, les Wi-Fi publics, le streaming ou le P2P, le positionnement reste cohérent avec ce que Clubic relève dans son test 2026.
L’offre est moins pertinente si vous avez besoin de plus de 7 connexions simultanées, si vous changez souvent de VPN ou si vous préférez éviter tout paiement anticipé. Le point à lire attentivement reste la mécanique commerciale : 51,74 € sont débités pour les 2 ans + 2 mois, puis un renouvellement annuel automatique au tarif annoncé de 51,74 € prend le relais. Pour un utilisateur prêt à s’engager sur la durée, la remise de 83 % abaisse nettement le coût d’accès pendant ces French Days ; pour les autres, la souplesse de l’abonnement compte davantage que le seul prix mensuel.
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