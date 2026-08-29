Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré l'article de loi qui devait interdire l'accès des réseaux sociaux aux mineurs de moins de quinze ans, jugeant l'atteinte à la liberté d'expression disproportionnée. Le débat sur la vérification d'âge en ligne reste pourtant loin d'être clos, et CyberGhost VPN profite de la rentrée pour relancer son abonnement longue durée à prix réduit, l'occasion de faire le point sur ce que ce service apporte réellement au quotidien.
La censure ne concerne que l'interdiction pure des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : la vérification d'âge imposée aux sites pornographiques depuis 2025, elle, reste pleinement en vigueur, tout comme les réflexions gouvernementales sur un futur texte et sur un encadrement plus poussé des VPN eux-mêmes.
Dans ce climat d'incertitude, CyberGhost VPN, éditeur roumain fondé en 2011, profite de la rentrée pour relancer son abonnement de 26 mois à tarif réduit. Concrètement, l'offre revient à 2,19 € par mois sur un engagement de deux ans, soit 56,94 € facturés en une seule fois, deux mois supplémentaires étant offerts par rapport à l'abonnement classique.
Pour explorer le détail de cette formule et vérifier sa disponibilité, mieux vaut consulter directement la page dédiée à cette offre CyberGhost VPN, valable pour une durée limitée.
Pourquoi choisir le CyberGhost VPN ?
- Tarif réduit de 82 % : 2,19 €/mois au lieu de 11,99 €/mois sur un engagement de 26 mois, soit 56,94 € facturés en une seule fois.
- Large couverture d'appareils : jusqu'à 7 connexions simultanées, de quoi équiper toute une famille sans multiplier les abonnements.
- Garantie longue de 45 jours : un délai satisfait ou remboursé confortable pour tester le service sans réel engagement financier.
Un usage qui dépasse le simple contournement géographique
CyberGhost VPN ne se limite pas à débloquer un catalogue étranger ou à masquer une adresse IP le temps d'un film. Le service chiffre l'ensemble du trafic via les protocoles WireGuard, OpenVPN et IKEv2, ce qui protège les échanges sur les réseaux Wi-Fi publics des gares, aéroports ou cafés fréquentés dès la reprise.
CyberGhost face à NordVPN et Proton VPN
Face à ala concurence comme NordVPN, qui mise sur des fonctionnalités avancées comme le Double VPN, ou à Proton VPN, reconnu pour son architecture open source et sa juridiction suisse, CyberGhost se distingue surtout par son tarif et sa garantie de remboursement.
En revanche, il ne propose ni gestionnaire de mots de passe ni stockage cloud intégré, des options que certains concurrents directs incluent dans leurs formules les plus complètes.
✅ Les points forts
- Tarif parmi les plus bas du marché sur un engagement de deux ans
- Interface simple, saluée par la rédaction Clubic pour sa clarté
- Serveurs filtrés par usage (streaming, P2P, jeu) qui évitent de chercher au hasard
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, l'une des plus longues du secteur
- Jusqu'à 7 appareils protégés simultanément avec un seul abonnement
❌ Les limites
- Architecture non open source, contrairement à Proton VPN
- Aucun gestionnaire de mots de passe ni stockage cloud inclus dans l'abonnement
- Engagement de 26 mois nécessaire pour profiter du tarif le plus bas
- Peu de réglages avancés pour les profils très techniques habitués à personnaliser chaque paramètre
CyberGhost VPN reste disponible à 2,19 €/mois pour la rentrée, sous réserve de fin de promotion chez CyberGhost
Ce bon plan CyberGhost VPN s'adresse avant tout à celles et ceux qui souhaitent sécuriser leur navigation sans complexité technique, que ce soit pour se protéger sur des réseaux Wi-Fi publics ou pour garder un usage plus privé de leur connexion dans un contexte réglementaire en mouvement. Le tarif de 2,19 €/mois sur deux ans reste parmi les plus compétitifs du marché VPN grand public, avec une garantie de remboursement qui limite le risque financier en cas d'insatisfaction.
Les profils recherchant des fonctionnalités avancées ou une architecture entièrement open source pourront se tourner vers NordVPN ou Proton VPN. Pour un usage courant, protéger ses connexions au quotidien ou accompagner la reprise des trajets et du travail hybride, CyberGhost VPN coche l'essentiel des besoins à un tarif qui reste, pour l'instant, difficile à égaler chez la concurrence.
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