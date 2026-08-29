La censure ne concerne que l'interdiction pure des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : la vérification d'âge imposée aux sites pornographiques depuis 2025, elle, reste pleinement en vigueur, tout comme les réflexions gouvernementales sur un futur texte et sur un encadrement plus poussé des VPN eux-mêmes.

Dans ce climat d'incertitude, CyberGhost VPN, éditeur roumain fondé en 2011, profite de la rentrée pour relancer son abonnement de 26 mois à tarif réduit. Concrètement, l'offre revient à 2,19 € par mois sur un engagement de deux ans, soit 56,94 € facturés en une seule fois, deux mois supplémentaires étant offerts par rapport à l'abonnement classique.

Pour explorer le détail de cette formule et vérifier sa disponibilité, mieux vaut consulter directement la page dédiée à cette offre CyberGhost VPN, valable pour une durée limitée.