Dans cette perspective, Surfshark vous propose sa fonctionnalité Antiscam Hub. Son objectif est de vous éviter d’avoir à consulter ce type de SMS frauduleux. Le travail de Surfshark s’effectue donc en amont.

En somme, Surfshark filtre les SMS entrants issus de communications inconnues. Le but est de détecter la tentative d’arnaque pour vous.

Bien évidemment, cela ne vous affranchit pas de rester attentif aux SMS que vous pouvez recevoir. Votre suite Surfshark One réduit fortement le risque de « smishing », soit une tentative d’hameçonnage par SMS.

L’Antiscam Hub vous aide à faire le tri entre les annonces légitimes et celles qui ne le sont pas. Sous iOS, le SMS frauduleux est placé dans la catégorie Indésirables.

Sous Android, votre application Surfshark vous alerte à la réception du message. Si vous le souhaitez, vous pouvez le consulter dans un environnement sécurisé par votre suite Surfshark One.