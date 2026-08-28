La rentrée scolaire 2026 approche, et le risque de recevoir des SMS indésirables augmente en conséquence. Avec votre suite Surfshark One, vous pouvez riposter efficacement dès 2,49 euros par mois.
Grâce à lui, une filtration fine des SMS permet de réduire efficacement les prises de contact indésirables à votre égard.
Surfshark One est en plus une suite de cybersécurité très complète. Elle est disponible à prix réduit jusqu'au 31 août 2026 à 9 h grâce à la campagne promotionnelle en cours.
Surfshark One sur votre smartphone :
- Applications pour Android et iOS
- Filtrage des SMS avec l’Antiscam
- Antivirus et VPN inclus
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Vos SMS sont un enjeu de cybersécurité sérieux
Surfshark One applique une prévention en amont
En 2026, il vous est difficile d’échapper à une tentative d’arnaque par SMS. Les attaques par ingénierie sociale sont nombreuses. L’objectif est de jouer sur vos émotions pour vous inciter à accepter la communication.
Cela prend l’exemple le plus courant de la livraison de colis avortée. Un supposé livreur doit vous adresser votre paquet, vous n’êtes pas disponible, il vous envoie un lien pour reprendre rendez-vous.
Cette arnaque est très courante, et pourtant le piège devient de plus en plus difficile à éviter. Les hackers utilisent des logos de plus en plus vraisemblables. Leurs communications sont davantage soignées, sans faute d’orthographe.
Dans cette perspective, Surfshark vous propose sa fonctionnalité Antiscam Hub. Son objectif est de vous éviter d’avoir à consulter ce type de SMS frauduleux. Le travail de Surfshark s’effectue donc en amont.
En somme, Surfshark filtre les SMS entrants issus de communications inconnues. Le but est de détecter la tentative d’arnaque pour vous.
Bien évidemment, cela ne vous affranchit pas de rester attentif aux SMS que vous pouvez recevoir. Votre suite Surfshark One réduit fortement le risque de « smishing », soit une tentative d’hameçonnage par SMS.
L’Antiscam Hub vous aide à faire le tri entre les annonces légitimes et celles qui ne le sont pas. Sous iOS, le SMS frauduleux est placé dans la catégorie Indésirables.
Sous Android, votre application Surfshark vous alerte à la réception du message. Si vous le souhaitez, vous pouvez le consulter dans un environnement sécurisé par votre suite Surfshark One.
Comment activer la fonctionnalité Antiscam sur votre smartphone ?
Sur votre iPhone, ouvrez l’onglet Antiscam dans votre application Surfshark. Activez la protection des SMS. Dans les Réglages de votre smartphone, ouvrez l’onglet Applications. Choisissez, dans les Messages, la filtration des expéditeurs inconnus par votre suite Surfshark One.
Sous Android, recherchez la fonctionnalité de protection des SMS directement dans votre application Surfshark. Les instructions à suivre vous sont indiquées dans la foulée.
En ajoutant un antivirus, un moteur de recherche organique ou encore un VPN réputé, votre suite Surfshark One est prête à vous faire gagner en sérénité.
Consultez l’avis indépendant de Clubic sur la suite de cybersécurité Surfshark One.
Saisissez cette offre jusqu’au 31 août 2026
Votre suite Surfshark One est bien moins chère à long terme comparativement à l’abonnement au mois. Concrètement, la souscription mensuelle revient à 18,95 €. Elle doit en plus être renouvelée chaque mois.
Avec cette offre du moment, vous pouvez obtenir Surfshark One à partir de 2,49 € par moispour une durée de 27 mois. La réduction consentie est de - 87 %.
La campagne promotionnelle fait chuter le prix de l'abonnement longue durée de 2,79 € par mois à 2,49 € par mois. Votre souscription est rentable au bout de 4 mois seulement par rapport à la souscription au mois, renouvelée sur une durée comparable.
Un renouvellement automatique est activé par défaut. Vous pouvez moduler ce paramètre depuis votre compte Surfshark. Son service client anglophone vous répond par chat ou par mail 24/7. Vous disposez d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Si vous recherchez un nouvel antivirus ou si votre solution actuelle ne répond plus à vos attentes, Surfshark One mérite le coup d'œil, particulièrement si vous utilisez déjà Surfshark VPN. Ses performances, notamment celles de son antivirus, ont considérablement progressé, comme le soulignent les récentes évaluations d’AV-Test. Pour celles et ceux qui sont satisfaits de leur antivirus actuel, les fonctionnalités comme Surfshark Alert ou Alternative ID peuvent sembler accessoires, mais elles ajoutent une dimension utile pour renforcer la gestion de vos données personnelles.
- Antivirus très efficace
- VPN illimité et bourré de fonctionnalités
- Interface agréable dans l'ensemble
- Parité entre Windows et Mac
- Surfshark Search pourrait être mieux intégré