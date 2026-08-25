La rentrée s'accompagne souvent d'une remise à plat de ses usages numériques, mais la sécurité du Mac reste rarement une priorité immédiate. Intego ONE Complete profite actuellement d'une réduction de 35 % sur un engagement de deux ans, l'occasion d'examiner ce que cette formule tout-en-un apporte réellement au quotidien.
Fondé en 1997, Intego a construit sa réputation sur un seul terrain : la sécurité des Mac. Sa formule Complete réunit antivirus, pare-feu bidirectionnel, outil de nettoyage SmartClean et VPN dans une seule application, sans multiplier les abonnements séparés. Vous pouvez actuellement profiter de cette offre groupée pour sécuriser un Mac, ainsi qu'un iPhone associé, sur une période de deux ans à un tarif dégressif par rapport au renouvellement classique.
Cette formule s'adresse en priorité à celles et ceux qui préfèrent un seul outil complet plutôt qu'une accumulation de solutions spécialisées, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour changer d'avis sans frais.
Pourquoi choisir Intego ONE Complete ?
- Suite tout-en-un : antivirus, pare-feu, SmartClean et VPN réunis dans une seule application, sans multiplier les abonnements séparés.
- Tarif réduit sur deux ans : 84,49 € au lieu de 129,99 €, soit environ 3,52 €/mois contre 5,42 €/mois au tarif plein.
- Essai sans risque : une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester l'ensemble de la suite.
Un Mac protégé au quotidien, du poste de travail au Wi-Fi public
Concrètement, la formule Complete embarque un antivirus en temps réel qui analyse fichiers, applications et téléchargements dès qu'ils interagissent avec le système, complété par un pare-feu bidirectionnel surveillant aussi bien les connexions entrantes que sortantes. L'outil SmartClean prend en charge le nettoyage des fichiers inutiles et des doublons, un point utile pour les Mac dont le stockage se remplit avec le temps. Le VPN intégré s'appuie sur le protocole Lightway pour chiffrer le trafic, masquer l'adresse IP et sécuriser les usages sur les réseaux Wi-Fi publics, avec une connexion activable en un clic. Dans son comparatif des meilleurs antivirus pour Mac, la rédaction de Clubic place justement Intego ONE en tête de sa sélection, un positionnement qui tient notamment à sa conception pensée nativement pour macOS plutôt qu'à un portage depuis une version Windows. L'installation, décrite dans le test Clubic consacré au produit, se fait directement depuis le site officiel, avec un compte à créer et quelques autorisations système à valider avant la première analyse.
- moodPas d'essai gratuit
- devices1 à 5 appareils
- phishingPas d'anti-phishing
- local_atmPas d'anti-ransomware
- groupsPas de contrôle parental
Une solution pensée pour Mac, pas une adaptation générique
Contrairement à plusieurs concurrents qui déclinent une même base technique entre Windows et macOS, Intego développe exclusivement pour l'écosystème Apple, ce qui se traduit par une intégration plus fine avec le système. Cette spécialisation a toutefois un revers : les foyers équipés aussi d'un PC Windows devront prévoir une solution complémentaire pour cet appareil, Intego ne proposant aucune version pour cet environnement.
✅ Les points forts
- Suite tout-en-un : antivirus, pare-feu, SmartClean et VPN dans une seule application
- Conception native pour macOS, compatible Apple Silicon et Intel
- VPN avec protocole Lightway et connexion activable en un clic
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
- Couverture d'un Mac et d'un iPhone associé avec cette formule
❌ Les limites
- Renouvellement automatique tous les 2 ans au tarif plein de 129,99 €, à surveiller
- Solution exclusivement dédiée à l'écosystème Apple, sans version Windows
- Intego ONE étant récent, les certifications de laboratoires indépendants restent encore rattachées à l'ancien moteur VirusBarrier
- Formule Complete plus onéreuse que les paliers Essential ou Advanced pour qui n'a pas besoin du VPN
Vérifiez la disponibilité de l'offre Intego ONE Complete avant la rentrée chez Intego !
Intego ONE Complete s'adresse avant tout aux utilisateurs Mac qui souhaitent centraliser leur sécurité dans une seule application plutôt que d'empiler plusieurs abonnements distincts. À 84,49 € pour deux ans, contre 129,99 € au tarif standard, la formule reste cohérente pour qui compte utiliser l'antivirus, le pare-feu, SmartClean et le VPN sur la durée, et pas seulement l'un de ces outils de façon ponctuelle.
Les foyers équipés d'un Mac et d'un iPhone y trouveront une solution simple à gérer, à condition de garder un œil sur le renouvellement automatique fixé dans deux ans. Celles et ceux qui recherchent uniquement un antivirus basique, sans VPN ni outil de nettoyage, pourront se tourner vers la formule Essential, moins onéreuse et disponible sur la même page.
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