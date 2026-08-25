Fondé en 1997, Intego a construit sa réputation sur un seul terrain : la sécurité des Mac. Sa formule Complete réunit antivirus, pare-feu bidirectionnel, outil de nettoyage SmartClean et VPN dans une seule application, sans multiplier les abonnements séparés. Vous pouvez actuellement profiter de cette offre groupée pour sécuriser un Mac, ainsi qu'un iPhone associé, sur une période de deux ans à un tarif dégressif par rapport au renouvellement classique.

Cette formule s'adresse en priorité à celles et ceux qui préfèrent un seul outil complet plutôt qu'une accumulation de solutions spécialisées, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour changer d'avis sans frais.