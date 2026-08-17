Du 17 août au 7 septembre 2026, renforcez votre cybersécurité avec Surfshark One. Dès 2,49 euros par mois, vous obtenez une suite bien plus complète que le seul VPN.
En choisissant cet abonnement de 2 ans + 3 mois, Surfshark baisse encore son prix pour cette fin d'été. Votre prix au mois passe de 2,79 euros à 2,49 euros.
Vous économisez plus de 8 euros supplémentaires grâce à cette offre. Vous étoffez en plus votre cybersécurité en choisissant Surfshark One par rapport à Surfshark Starter.
Découvrez les fonctionnalités de sécurité incluses dans votre abonnement, avec un nombre illimité d’appareils compatibles pouvant être équipés.
Pourquoi choisir Surfshark One :
- Abonnement de long terme rentable en 4 mois ;
- Nombre illimité d’appareils compatibles connectés ;
- Une suite de cybersécurité complète.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : idéal pour les foyers
Une suite réputée pour son haut niveau de cyberconfidentialité
Alternative ID et Surfshark VPN sont inclus dans votre suite
Surfshark One vous permet de passer un cap en cybersécurité au prix mensuel d’un café. Vous pouvez anticiper, tout en conservant votre argent pour d’autres dépenses à venir durant cette période.
La suite Surfshark One est notée 8,9/10 en conclusion de l’avis indépendant de Clubic en août 2026. Parmi les raisons invoquées, son rapport qualité/prix à long terme est intéressant.
Vous bénéficiez d'un nombre illimité d’appareils pouvant être simultanément connectés avec votre abonnement. Équipez vos ordinateurs sous Linux, macOS ou Windows, vos smartphones sous Android ou iOS, et vos tablettes.
Certains outils inclus, comme Surfshark VPN, sont aussi compatibles avec diverses consoles de jeu, NAS, routeurs et Smart TV.
Vous gagnez facilement en cyberconfidentialité avec le réseau virtuel privé compris dans Surfshark One. Vous avez 4500 serveurs dans 100 pays à votre disposition.
Affinez votre choix, ou laissez Surfshark One vous connecter au serveur le plus rapide. Avec votre VPN, vos véritables adresses IP et géolocalisations sont masquées des tiers.
Votre FAI ne détecte plus votre activité. Pour le gaming et le streaming notamment, l’absence de limite de bande passante est assortie de débits moyens de 10 Gb/s.
Votre cyberconfidentialité est également renforcée par Alternative ID. Vous pouvez solliciter des alias auprès de Surfshark. Une adresse mail, un nom et un prénom de substitution sont fournis pour masquer vos véritables données.
Un antivirus en nette progression
L’antivirus inclus dans Surfshark One a fait l’objet d’une évaluation indépendante par AV-Test. Il en ressort une efficacité contre les menaces en ligne tout en préservant les performances de vos appareils connectés.
Enfin, vous disposez d’un navigateur de recherche organique. Search vous permet d’obtenir des résultats plus neutres, sans publicité interne. Conjointement à l’anti-traqueur, cela vous aide à conserver vos préférences pour vous-même.
Votre abonnement longue durée est vite rentabilisé
Vous avez jusqu’au 7 septembre 2026 inclus pour profiter de l’offre de fin d'été pour Surfshark One.
Au lieu de 18,95 € chaque mois, votre suite Surfshark One est disponible à partir de 2,49 € mensuels. Cela vaut pour un abonnement de 2 ans + 3 mois.
Votre réduction de - 87 % sur le prix de la souscription mensuelle garantit une rentabilité de votre abonnement au bout de 4 mois. La TVA peut s’ajouter sur votre facture si vous résidez en France métropolitaine.
Vous pouvez conserver votre abonnement à Surfshark One à l’aide du renouvellement automatique. Vous pouvez l’activer, comme le désactiver selon votre souhait.
Surfshark inclut son service client anglophone, par chat ou par mail, à votre service. Il vous répond 24/7. Votre abonnement est assorti d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : idéal pour les foyers
Lancé en 2018, Surfshark est idéal pour les foyers disposant de nombreux appareils grâce à ses connexions simultanées illimitées. Il propose des applications compatibles avec les principales plateformes et intègre des fonctions adaptées à un usage courant. Son infrastructure évolue régulièrement pour maintenir une offre solide grand public.
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Bons débits dans l’ensemble
- Nexus et fonctions avancées vraiment utiles
- Outils de confidentialité additionnels bien intégrés
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Extensions moins complètes que les applications natives