Les pirates en ligne ne se contentent plus d’imiter de loin le logo d’une marque connue. De même, leur orthographe comme la structuration de leurs communications deviennent quasiment irréprochables.

Les arnaques varient par leur cible, à l’image du Tour de France durant cet été 2026. Avast se place à la pointe de cette lutte contre les escroqueries.

Dès que vous avez un doute, sollicitez votre Assistant Avast. Soumettez-lui une requête pour qu’il vérifie lui-même si le lien que vous venez de recevoir est, par exemple, frauduleux.

Plus largement, ne prenez plus le risque de tomber dans le piège d'une attaque par ingénierie sociale. Avec le piratage de nombreuses informations au sein de la DGFiP en août 2026, les pirates possèdent des données clefs. Cela inclut le quotient familial et le revenu fiscal de référence de près de 700 000 personnes.

Cela rend leurs approches d’autant plus crédibles et difficiles à détecter. Avast Premium Security vous aide en incluant plusieurs fonctionnalités se déployant en amont.