L’IA est également utilisée par les pirates en ligne pour rendre leurs tentatives d’escroquerie toujours plus crédibles. Une suite de cybersécurité adaptée vous aide à les détecter.
Avast met à votre disposition diverses fonctionnalités pour dénicher les arnaques en amont. Cela s’inscrit en continuité d’un renforcement de votre cybersécurité sur vos appareils connectés du quotidien.
Son offre spéciale de rentrée vous permet de vous équiper à prix réduit. Une réduction de - 70 %* est à saisir sur ses suites Avast Premium Security et Avast Ultimate.
Avast vous aide à détecter des arnaques toujours plus élaborées
Une prévention en amont s’impose
Les pirates en ligne ne se contentent plus d’imiter de loin le logo d’une marque connue. De même, leur orthographe comme la structuration de leurs communications deviennent quasiment irréprochables.
Les arnaques varient par leur cible, à l’image du Tour de France durant cet été 2026. Avast se place à la pointe de cette lutte contre les escroqueries.
Dès que vous avez un doute, sollicitez votre Assistant Avast. Soumettez-lui une requête pour qu’il vérifie lui-même si le lien que vous venez de recevoir est, par exemple, frauduleux.
Plus largement, ne prenez plus le risque de tomber dans le piège d'une attaque par ingénierie sociale. Avec le piratage de nombreuses informations au sein de la DGFiP en août 2026, les pirates possèdent des données clefs. Cela inclut le quotient familial et le revenu fiscal de référence de près de 700 000 personnes.
Cela rend leurs approches d’autant plus crédibles et difficiles à détecter. Avast Premium Security vous aide en incluant plusieurs fonctionnalités se déployant en amont.
Concrètement, Email Guard vous aide à détecter des mails d’arnaque souhaitant se faire passer pour le CROUS. Web Guard aide à bloquer les annonces frauduleuses que vous pouvez rencontrer sur internet. SMS Guard vous évite de recevoir des SMS incertains sur une énième livraison avortée.
Avast Premium Security apporte une réponse concrète en vous aidant à vous prémunir du contact avec ces arnaques toujours mieux ficelées.
Passez un cap en termes de cybersécurité avec Avast Ultimate
Vous pouvez également décupler votre cybersécurité avec votre suite Avast Ultimate. Celle-ci inclut l’entièreté du module anti-arnaque inclus dans Avast Premium Security.
Avast Ultimate vous aide notamment à renforcer votre confidentialité en ligne. La rentrée rime avec le retour des déplacements professionnels.
Avast SecureLine VPN vous aide à protéger vos activités en ligne des fournisseurs d'accès à Internet, des pirates et des annonceurs grâce à notre VPN privé. Cela vaut sur les réseaux internet publics que vous rencontrez dans les aéroports, les gares, ou les hôtels.
Avast AntiTrack vous aide à préserver votre confidentialité en ligne en empêchant les annonceurs de suivre votre activité et de créer un profil publicitaire vous concernant. De même, générez de solides mots de passe avec Avast Passwords.
En somme, Avast vous aide concrètement à anticiper pour renforcer votre cybersécurité sur votre ordinateur (macOS, Windows), votre smartphone (Android, iOS) ou encore votre tablette (iPadOS).
Pour disposer d’un test complet et indépendant, lisez l’avis de Clubic sur la solution Avast Ultimate.
Choisissez votre suite Avast la mieux adaptée à votre besoin
Votre réduction de - 70 %* pour votre première année d’abonnement vous permet de faire des économies concrètes. Elle s’applique sur ces deux suites de cybersécurité.
Avast Premium Security est disponible à partir de 1,82 € par mois au lieu de 6,08 € par mois pendant un an. Cette souscription inclut deux appareils simultanément connectés.
Avast Ultimate vous est proposé dès 2,62 € par mois au lieu de 8,75 € par mois. Cet abonnement vaut également pour deux appareils simultanément connectés.
Si vous avez besoin d’équiper davantage d’appareils, votre réduction de - 70 %* est également disponible pour un an d'abonnement et 10 appareils simultanément connectés.
30 jours de garantie satisfait ou remboursé accompagnent votre souscription. Le service client francophone d'Avast reste disponible pour vous répondre 24/7, par chat ou par mail.
- moodEssai 30 jours
- devices1 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Avast Ultimate a de solides arguments à faire valoir. Dotée d’un moteur de détection parmi les plus fiables du marché, capable de bloquer la quasi-totalité des menaces, y compris les ransomwares et les attaques zero-day, la suite s’enrichit désormais d’un assistant intelligent basé sur l’IA pour aider à repérer les arnaques en ligne. Elle inclut aussi un VPN illimité, des outils avancés de confidentialité avec AntiTrack et un module d’optimisation système performant via Cleanup Premium.
Grâce à une ergonomie claire, malgré des applications qui restent séparées et une interface web minimaliste, l’ensemble reste simple à prendre en main pour le grand public comme pour les utilisateurs plus exigeants. On regrette toujours l’absence de contrôle parental sur PC et Mac ainsi qu’un design qui mériterait d’être modernisé, mais l’offre est dorénavant compétitive sur le plan tarifaire et rivalise sans peine avec les meilleures suites de sécurité premium.
- Protection complète et efficace contre virus, malwares, ransomwares et autres menaces
- Détection des arnaques renforcée par un assistant intelligent basé sur l’IA
- VPN illimité simple à utiliser
- Outils additionnels de qualité (AntiTrack, Cleanup Premium)
- Impact très faible sur les performances
- Ergonomie claire malgré la richesse fonctionnelle
- Absence de contrôle parental sur PC et Mac
- Interface web limitée aux fonctions basiques
- Design des applications qui mériterait d’être modernisé
*Offre pour la 1ère année valable jusqu’au 15.09.26. Économie par rapport au prix de renouvellement. Voir conditions.