Pour ne pas se faire piéger, c'est un petit peu toujours les mêmes réflexes. Il faut vérifier l'URL exacte plutôt que de cliquer sans réfléchir, s'assurer de l'existence de coordonnées réelles (adresse, téléphone, e-mail), lire des avis clients variés plutôt qu'une pluie suspecte de cinq étoiles, et se méfier des prix trop beaux pour être vrais. Une extension de sécurité dans le navigateur ou un antivirus à jour peuvent aussi repérer une page dangereuse avant que la carte bancaire ne soit sollicitée. La France n'est pas la seule concernée, et tout marché où l'enthousiasme grimpe pour le vélo peut devenir une cible, dès lors que les internautes traquent une offre de dernière minute, un produit en édition limitée, un pari sportif ou un service de voyage lié à la course. La course connaîtra son vainqueur dimanche sur les Champs-Élysées ; autant ne pas être, soi-même, le grand perdant de l'histoire.