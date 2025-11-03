Les faux jeux-concours qui envahissent les commentaires des marques sur les réseaux sociaux constituent la cinquième grande arnaque en vogue, en lien avec le Black Friday. Des comptes usurpateurs, parfaitement imités, annoncent des tirages au sort avec cartes-cadeaux ou gadgets tech à gagner. Pour participer, on vous demande de cliquer sur un lien, de remplir un formulaire... et hop, vos données personnelles s'envolent. Les fraudeurs deviennent diablement créatifs grâce aux outils de messagerie instantanée. D'ailleurs, plus de la moitié des chefs d'entreprise considèrent la sécurité du protocole RCS, pour les messages sur téléphone, comme une révolution précisément pour contrer ces menaces.