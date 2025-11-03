À l'approche du Black Friday 2025, d'ailleurs déjà brandi par certaines marques, les cybercriminels multiplient les arnaques en ligne. Du SMS frauduleux au chatbot trompeur, plusieurs escroqueries menacent la tranquillité des consommateurs.
Parmi les dates à cocher sur le calendrier en fin d'année, celle du Black Friday, qui a lieu le 28 novembre, pourrait vous intéresser. Alors oui, certaines marques n'ont pas attendu et dégainent déjà des promotions. Mais justement, dans l'ombre, les arnaqueurs en profitent. À coups de faux messages, publicités trompeuses, services clients bidon, et aidés du shopping mobile et de l'intelligence artificielle, ils mettent en place des pièges qui deviennent redoutablement crédibles. On vous propose un petit tour d'horizon des cinq escroqueries qui pourraient gâcher votre chasse aux bonnes affaires.
Les cybercriminels exploitent la frénésie du Black Friday sur tous les canaux
La plus courante des arnaques sur laquelle nous alerte la société Sinch est celle qui démarre par un faux SMS de livraison. Ici, vous recevez une alerte vous informant qu'un colis est en route. Le problème, c'est que vous n'avez rien commandé. Le message contient un lien de suivi qui vous mène vers un site parfaitement imité, clone d'un e-commerçant connu. Les escrocs veulent récupérer vos identifiants et données bancaires sur cette page de phishing. Ces tentatives d'hameçonnage explosent en fin d'année.
Sur Instagram et TikTok, l'arnaque prend un autre visage. Des publicités surgissent en brandissant des réductions spectaculaires, parfois jusqu'à 90% sur des sneakers de marque, des smartphones dernière génération bradés... Ces boutiques en ligne sont de véritables mirages numériques. Vous passez commande, entrez vos coordonnées bancaires, et ne recevrez évidemment jamais rien. Pire, vos données de paiement sont désormais entre les mains de cybercriminels qui peuvent les revendre ou s'en servir directement.
Le troisième danger est vraiment d'actualité. Nous voulons bien sûr parler des chatbots imposteurs. Vous cherchez le service client d'une enseigne sur Google ? Attention, car certains résultats de recherche mènent vers des sites contrefaits équipés d'assistants conversationnels bluffants de réalisme. Ces robots vous demandent vos informations bancaires sous prétexte de vérifier votre identité. Le commerce conversationnel s'est généralisé, puisque près de l'intégralité des responsables du secteur retail y ont recours, ce qui ces faux interlocuteurs encore plus difficiles à démasquer.
Comment les escrocs exploitent votre désir de privilèges pour mieux vous piéger
Les arnaqueurs savent aussi flatter votre ego. Imaginez-vous recevoir un e-mail qui vous promet un accès privilégié à des ventes privées, réservées aux « clients premium ». Le message semble provenir de votre enseigne favorite, enseigne qui vous fait comprendre que vous comptez pour elle. Un clic sur le lien suffit pour installer un logiciel malveillant sur votre appareil ou voler vos identifiants de connexion. Cette méthode de phishing joue sur notre envie de faire partie d'un cercle restreint, ce qui la rend d'autant plus perverse.
Les faux jeux-concours qui envahissent les commentaires des marques sur les réseaux sociaux constituent la cinquième grande arnaque en vogue, en lien avec le Black Friday. Des comptes usurpateurs, parfaitement imités, annoncent des tirages au sort avec cartes-cadeaux ou gadgets tech à gagner. Pour participer, on vous demande de cliquer sur un lien, de remplir un formulaire... et hop, vos données personnelles s'envolent. Les fraudeurs deviennent diablement créatifs grâce aux outils de messagerie instantanée. D'ailleurs, plus de la moitié des chefs d'entreprise considèrent la sécurité du protocole RCS, pour les messages sur téléphone, comme une révolution précisément pour contrer ces menaces.
Alors comment lutter ? Vérifiez toujours l'adresse d'envoi des messages, tapez manuellement les URL des sites plutôt que de cliquer sur les liens, et fuyez les offres qui défient la bonne logique commerciale. Les marques doivent aussi muscler leurs dispositifs de sécurité et alerter leurs clients. Le Black Friday reste une période formidable pour dénicher des pépites... à condition de ne pas finir vous-même dans les filets des escrocs.