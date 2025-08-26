Les faux SMS de livraison destinés à arnaquer les Français ne ralentissent pas et sont toujours envoyés en masse. L'un d'eux, qui débute par la formule « Je suis là », est particulièrement dangereux.
En cette période de rentrée où l'activité reprend et les commandes en ligne explosent, les cybercriminels redoublent d'imagination pour piéger leurs victimes. Le SMS « Je suis là », suivi d'une invitation à récupérer rapidement sa livraison, exploite comme toujours notre crainte de rater un colis. Cette technique d'hameçonnage, qui utilise des numéros français légitimes détournés par spoofing, fait des ravages dans l'Hexagone depuis plusieurs semaines.
Un SMS frauduleux qui exploite l'urgence de récupérer votre colis
Le SMS qui mérite une petite alerte commence invariablement par « Je suis là », une formule qui crée un sentiment d'urgence, déjà employée par de vrais livreurs Uber Eats ou par des enseignes comme McDonald's. Les escrocs misent donc sur votre réflexe et vos habitudes, car personne n'a envie de voir son colis repartir au dépôt. Cette accroche psychologique, suivie du prénom d'un prétendu livreur, ici « Slimani », renforce l'illusion d'authenticité et pousse à agir sans réfléchir. Surtout que le SMS vient souvent d'un 06, qui renforce la confiance.
C'est la technique du spoofing qui permet aux pirates d'usurper de vrais numéros de téléphone français. Grâce à celle-ci, le message provient d'un 06 ou 07 apparemment légitime, ce qui rassure instinctivement. Orange confirmait récemment auprès de Clubic que ces numéros détournés appartiennent souvent à des particuliers innocents, qui se retrouvent malgré eux signalés comme spammeurs par les algorithmes de détection.
Revenons à notre SMS frauduleux. L'arnaque prend une tournure particulièrement perverse avec la mention « récupérez rapidement votre livraison afin d'éviter son annulation ». La formulation, évidemment anxiogène, joue sur la peur de perdre sa commande. Les victimes, pressées par le temps, cliquent alors sur le lien frauduleux ou interagisse avec le numéro, sans vérifier sa légitimité, tombant ainsi dans le piège tendu par les cybercriminels qui récupèrent ensuite leurs données personnelles.
Comment se protéger et réagir face à ces tentatives d'escroquerie
Pour éviter de tomber dans le piège des escrocs, il faut avoir à l'esprit qu'aucun livreur sérieux ne vous demandera jamais de payer pour récupérer votre colis. La reprogrammation d'une livraison reste toujours gratuite chez les transporteurs légitimes, on fait ici référence aux arnaqueurs qui usurpent notamment l'identité de Mondial Relay. Si on vous réclame ne serait-ce qu'un centime, c'est une arnaque garantie.
Pour contrer ces messages suspects, trois actions s'imposent. D'abord, signalez le numéro comme spam directement depuis votre smartphone, et bloquez l'expéditeur pour éviter de futures tentatives. Prévenez votre entourage, particulièrement les personnes âgées plus vulnérables. Et n'oubliez pas que le transfert du SMS au 33700, plateforme officielle de signalement des spams, permet aussi de contribuer activement à la lutte contre ces pratiques frauduleuses.
Quant aux véritables transporteurs, ils communiquent toujours via leurs canaux officiels avec des numéros courts identifiables. Mondial Relay, Chronopost ou Colissimo utilisent des URLs spécifiques sans tirets suspects ni extensions douteuses. En cas de doute, connectez-vous directement à votre espace client sur le site officiel du transporteur, plutôt que de répondre ou de cliquer sur un lien reçu par SMS.