Le SMS qui mérite une petite alerte commence invariablement par « Je suis là », une formule qui crée un sentiment d'urgence, déjà employée par de vrais livreurs Uber Eats ou par des enseignes comme McDonald's. Les escrocs misent donc sur votre réflexe et vos habitudes, car personne n'a envie de voir son colis repartir au dépôt. Cette accroche psychologique, suivie du prénom d'un prétendu livreur, ici « Slimani », renforce l'illusion d'authenticité et pousse à agir sans réfléchir. Surtout que le SMS vient souvent d'un 06, qui renforce la confiance.