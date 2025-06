Là, on nous demande de renseigner notre numéro de téléphone. On entre un numéro bidon, et ça fonctionne, on passe à l'étape suivante. Là, on voit que la pseudo tentative de livraison a été effectuée aujourd'hui, le lundi 2 juin 2025. On choisit donc l'option « Replanifier la livraison », puis notre créneau, allez, disons le 4 juin 2025 de 8h à 12h, c'est bien ça ! Zou, on clique sur « Confirmer ma relivraison ».