Les bonbons gratuits et les promotions effrayantes inondent vos boîtes mail ? Méfiez-vous. En l'espace d'un mois, de mi-septembre à mi-octobre, Bitdefender Labs nous indique avoir détecté une explosion de spams Halloween truffés de malwares. Entre les sondages Amazon bidons, les publicités crypto frauduleuses sur Facebook et les fausses promesses de pack de bonbons d'Halloween, les cybercriminels rivalisent de créativité pour voler vos données bancaires, à l'aide de ces campagnes de phishing, et installer des logiciels malveillants sur vos appareils.