TradingView, plateforme de référence pour l'analyse financière et le trading, attire les convoitises des escrocs du web. Après avoir sévi sur Meta et le réseau social Facebook, ces derniers investissent YouTube et Google Ads avec de fausses promotions d'accès gratuit à la version Premium. Les professionnels de la cybersécurité notent une escalade inquiétante dans les techniques de manipulation, qui exploitent la confiance accordée aux chaînes YouTube vérifiées pour piéger les traders.