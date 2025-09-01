Dans le détail, les chercheurs de Bitdefender Labs ont identifié une mécanique spécifiquement pensée pour Android, dans laquelle le contenu malveillant n’est délivré que si la victime clique depuis un smartphone. Les publicités en question, au nombre d’au moins soixante-quinze selon le rapport publié le 26 août, usurpent l’identité visuelle de TradingView pour inciter au téléchargement d’un fichier APK hébergé sur un domaine tiers, censé déverrouiller les fonctions Premium de l’application.

Le fichier proposé à l’installation déclenche une première phase visible, durant laquelle l’application factice demande l’accès aux services d’accessibilité, superpose un faux écran de mise à jour et tente d’obtenir le code de verrouillage de l’appareil. En parallèle, elle installe discrètement un second module chiffré, sans interface, qui prendra le relais une fois les accès sensibles obtenus. Ce composant correspond à une version enrichie de Brokewell, déjà documenté depuis début 2024, désormais capable de surveiller le système, de prendre le contrôle à distance, et d’extraire des données comme les codes 2FA de Google Authenticator, les identifiants de connexion ou les portefeuilles crypto enregistrés localement.

Une fois les permissions obtenues, le malware active ses modules en tâche de fond, communique avec un serveur distant via Tor ou WebSockets, et reste capable d’exécuter plus de 130 commandes, de l’envoi de SMS à la capture d’écran en passant par la désinstallation d’applications ou l’interception de notifications. Certaines fonctions ciblent explicitement les applis bancaires, les outils de sécurité ou les réglages système.

D’après Bitdefender, la campagne ne cible pas un pays en particulier, mais adapte ses messages à la langue et à la plateforme de chaque internaute, avec des annonces localisées en espagnol, portugais, turc, thaï, arabe, chinois, français, roumain ou encore vietnamien. Fin août, elle avait ainsi déjà touché plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs et d’utilisatrices dans l’Union européenne.