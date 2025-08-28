Aussi, rien n’empêcherait des cybercriminels d’adapter ce scénario à d’autres pays, en France par exemple, avec de faux antivirus prétendument liés à l’ANSSI, à la CNIL, à une banque nationale ou à une grande entreprise. D'où l'importance de ne pas se fier uniquement au nom ou à l’apparence d’une application. De toute façon, les outils développés par des autorités ou de grandes institutions ne se retrouvent quasiment jamais à disposition du public sans communication officielle. Lorsqu’un tel outil existe réellement, il s’accompagne toujours d’annonces publiques, de communiqués et de sources fiables permettant de confirmer son authenticité.