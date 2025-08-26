Si Google a confirmé avoir supprimé les applications incriminées du Play Store, celles déjà installées sur les appareils Android piégés sont toujours fonctionnelles et continuent de présenter un risque. Une campagne qui souligne aussi les limites des contrôles de sécurité de Google, qui n’ont pas détecté ces apps malgré des millions de téléchargements. Hélas, le rapport de Zscaler ne précise pas les noms des applications concernées, ce qui complique la tâche des utilisateurs et utilisatrices pour les identifier. Dans le doute, mieux vaut examiner manuellement les apps installées sur son appareil et prêter une attention particulière à celles qui sont peu connues ou distribuées par des éditeurs obscurs.