Attention ! Ce malware Android ultra sophistiqué s'en prend aux comptes bancaires européens

Une fois activé, DoubleTrouble ne cible qu'une chose : le compte bancaire de la victime. Et cela va au-delà du simple vol d’identifiants. Il exploite les services d’accessibilité pour simuler des interactions utilisateur, ouvrant, fermant ou bloquant des applications – notamment les apps bancaires ou celles liées à la sécurité. Le malware déploie des couches factices ("overlays"), copiant les écrans d’authentification pour capturer mots de passe, codes PIN, schémas de déverrouillage ou identifiants à usage unique.

Le logiciel malveillant intègre un enregistreur de frappes (keylogger) qui intercepte et enregistre chaque action de l’utilisateur, et bien sûr, les mots de passe saisis à l’écran. Il est également en mesure d'enregistrer tout ce qu'il se passe à l'écran. DoubleTrouble sollicite la permission de capture via les API MediaProjection et VirtualDisplay. Cela lui permet de créer en toute discrétion une image fidèle et en temps réel de l’intégralité des actions de l’utilisateur. Les images sont ensuite converties en fichiers JPEG puis encodées avant d'être exfiltrées vers les serveurs des assaillants.