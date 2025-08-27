La nouveauté la plus inquiétante ? Des écrans de rançon façon ransomware. Ici, le malware peut afficher un message menaçant en plein écran, qui lui permet d'exiger un paiement en cryptomonnaie. L'adresse du portefeuille Bitcoin et le montant sont automatiquement récupérés depuis les serveurs des pirates. Il est alors impossible de fermer cet écran sans payer... ou sans connaître la commande secrète « delete_ransome », que seuls les attaquants possèdent.