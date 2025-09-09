Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels à travers le monde, Facebook est une véritable mine d'or pour les cybercriminels, qui ne manquent pas d'inventivité pour s'en prendre à ses usagers. Cette fois, c'est le spécialiste de l'antivirus Kaspersky qui nous alerte sur une nouvelle cyberattaque déployée sur la plateforme, particulièrement en Asie. Mais elle s'apprête à faire son arrivée en Europe, assurent les experts, et risque de faire des dégâts.