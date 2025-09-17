Les arnaques aux offres d'emploi ont explosé depuis cet été. Les cybercriminels ciblent les candidats en recherche et se mettent en quête de leurs données bancaires et personnelles.
Les fausses offres d'emploi se multiplient à une vitesse inquiétante. C'est le constat fait cette semaine par McAfee, qui explique que ce type d'attaque a explosé de plus de 1000% entre mai et juillet 2025, rien qu'aux États-Unis. Les experts en cybersécurité essaient d'alerter sur ces fausses annonces, qui deviennent de plus en plus indétectables, aussi bien pour les candidats désespérés que pour les professionnels aguerris.
Les liens piégés des fausses offres d'emploi progressent dangereusement
McAfee dévoile des chiffres stupéfiants sur le phénomène des fausses offres d'emploi. Outre-Atlantique, ces arnaques ont carrément déferlé, bondissant de plus de 1000% ! Cette donnée n'est évidemment pas due au hasard, et elle montre l'adaptation redoutable des escrocs aux cycles économiques et aux périodes de mobilité professionnelle intense.
Les SMS piégés sont monnaie courante, mais la situation n'est guère plus rassurante du côté des e-mails, avec une progression de 60% des courriers électroniques frauduleux sur la même période. Les arnaqueurs ont clairement fait leurs devoirs, avec la mention « CV » qui caracole en tête de leurs appâts linguistiques. Cette maîtrise du vocabulaire RH transforme leurs messages en véritables sosies des communications professionnelles légitimes.
Les liens piégés envoyés aux destinataires de ces SMS et e-mails ont aussi progressé de 10% en juillet. On rappelle que ces URL trompeuses redirigent les victimes vers des sites factices qui imitent trait pour trait l'interface de plateformes reconnues comme LinkedIn ou Indeed. L'illusion est parfois si parfaite que même un œil exercé peut s'y tromper.
Comment déjouer ces nouvelles arnaques ?
L'impact psychologique de ces escroqueries ne doit pas être sous-estimé. 45% des personnes interrogées par McAfee affirment avoir déjà été confrontées à ce type d'arnaque ou connaître quelqu'un qui en a été victime, c'est près d'une sur deux ! Les SMS frauduleux touchent particulièrement l'Hexagone, avec 11% des Français qui déclarent en avoir reçu un.
Les faux recruteurs maîtrisent parfaitement leurs techniques de manipulation. Ils se font passer pour des professionnels RH ou des chasseurs de têtes, proposent des avantages sociaux alléchants et créent ce sentiment d'urgence si tristement efficace. L'objectif des escrocs reste toujours le même, à savoir récupérer rapidement des informations personnelles sensibles ou faire cliquer sur des liens malveillants.
Pour essayer de contrer ce fléau McAfee recommande quelques réflexes simples, mais qui se veulent efficaces. Vérifiez systématiquement les sources avant de cliquer, privilégiez les plateformes de recrutement reconnues et restez vigilant face aux offres trop alléchantes. L'installation d'un logiciel de sécurité complet peut également vous prémunir contre ces tentatives d'hameçonnage de plus en plus perfectionnées. N'oubliez pas non plus de signaler toute tentative d'arnaque aux autorités, ou même aux médias.
À ce propos, si vous avez récemment été victime d'une arnaque sur Internet par e-mail, par SMS ou depuis une messagerie, nous sommes à la recherche de témoins prêts à nous raconter leur histoire, afin notamment de savoir quelle a été leur réaction, et si elles ont été épaulées comme il se doit par les autorités. N'hésitez pas à nous écrire à redaction@clubic.com.