Et l'écosystème français, dans tout ça ? Il semble, d'après l'af2m, se structurer rapidement autour du RCS. Le RCS World Tour, organisé par Google et qui se tient ce vendredi 12 septembre à Paris, réunit des opérateurs, annonceurs, marketeurs et agrégateurs pour justement dessiner les contours de ce qui est une révolution pour la communication mobile. Pour Renan Abgrall « tout porte à croire qu'en 2026, il s'imposera comme le nouveau standard de fait du business messaging ». Il transformerait alors définitivement nos habitudes de communication mobile professionnelle.