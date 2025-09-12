La technologie RCS, sorte de SMS modernisé qui permet d'envoyer davantage de fichiers, continue son bonhomme de chemin en France, avec désormais 80% des smartphones compatibles.
Le paysage de la messagerie mobile française est en train d'évoluer à mesure que les téléphones que nous avons dans les mains et les réseaux se modernisent. Avec la dernière arrivée du RCS (Rich Communication Services) sur les iPhone au début de l'année, la technologie atteint désormais quatre smartphones sur cinq en France. Le nombre d'appareils compatibles a bondi à 48,3 millions en quelques mois seulement.
Le RCS conquiert enfin les utilisateurs d'iPhone
Cette année 2025 est un tournant décisif pour le RCS en France. Depuis la fin du premier trimestre, les possesseurs d'iPhone peuvent enfin profiter de cette technologie avancée chez tous les opérateurs, à savoir Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Une vraie démocratisation qui booste presque instantanément le taux de compatibilité dans le pays.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'entre février et août 2025, le nombre d'appareils compatibles a bondi de 38,1 à 48,3 millions. Cette croissance de près de 27% témoigne d'un engouement réel pour un RCS qui a l'avantage d'être compatible aussi sur Android qu'iOS, et qui marie simplicité du SMS et richesse des messageries instantanées modernes.
L'af2m, l'Association Française pour le développement des services et usages Multimédias multi-opérateurs, mise d'ailleurs sur une fin d'année prometteuse. Avec les traditionnelles ventes de smartphones des fêtes de fin d'année, l'objectif de 85% de compatibilité pour décembre 2025 semble tout à fait atteignable selon l'organisation professionnelle.
Un RCS qui transforme le business messaging français
Au-delà des statistiques, le RCS fait évoluer les stratégies marketing. Contrairement aux applications tierces, il s'intègre naturellement dans l'application SMS native, sans téléchargement ni création de compte. Les marques découvrent pour certaines un terrain de jeu inédit avec des contenus multimédias, des boutons interactifs et surtout des métriques précises de performance.
« Le RCS combine l'universalité du SMS avec la richesse fonctionnelle d'une messagerie instantanée multimédia », souligne Renan Abgrall, président de l'af2m. Pour les entreprises, chaque interaction devient mesurable, à savoir le taux de clics, les conversions, et bien sûr les vues. La traçabilité ouvre des perspectives marketing inédites dans cet écosystème mobile, il faut le dire, de plus en plus concurrentiel.
Et l'écosystème français, dans tout ça ? Il semble, d'après l'af2m, se structurer rapidement autour du RCS. Le RCS World Tour, organisé par Google et qui se tient ce vendredi 12 septembre à Paris, réunit des opérateurs, annonceurs, marketeurs et agrégateurs pour justement dessiner les contours de ce qui est une révolution pour la communication mobile. Pour Renan Abgrall « tout porte à croire qu'en 2026, il s'imposera comme le nouveau standard de fait du business messaging ». Il transformerait alors définitivement nos habitudes de communication mobile professionnelle.